El Gobierno sumó tres nuevos funcionarios: tendrán roles en la Jefatura de Gabinete, Justicia y Seguridad

Durante las últimas horas se anunció la incorporación al Gobierno de tres funcionarios que se sumarán a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Seguridad y al de Justicia. Estas incorporaciones se realizan en medio de la reestructuración que atravesó el Ejecutivo, tras la salida de Manuel Adorni.

La primera incorporación al Gobierno es la de Gonzalo Martín Del Huerto, quien fue designado para estar al frente de la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, según se indicó a través del Decreto 668/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo se explicó que la nueva incorporación busca fortalecer la articulación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, con el objetivo de avanzar con mayor facilidad en el tratamiento de iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y, a su vez, promover el diálogo entre bloques parlamentarios.

La segunda nueva designación es la del abogado Matías Axel Manfredi al frente de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica de Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, según se detalló en el Decreto 663/2026.

El objetivo del nombramiento de Manfredi es fortalecer los canales de diálogo y cooperación entre el Ejecutivo y los actores del sistema judicial, como así también con universidades y centros académicos enfocados en el estudio e investigación en materias jurídicas, consignó Perfil.

La última incorporación al Gobierno, aunque esta se realizó a partir del 24 de junio de este año, es la de Enrique Braun de Corral en el cargo de subsecretario de Articulación Federal, del Ministerio de Seguridad, dirigido por Alejandra Monteoliva.

La designación de Braun de Corral se hace para cubrir un rol que busca fortalecer los mecanismos de articulación federal en Seguridad, de forma que se promueva el trabajo conjunto entre la cartera nacional y las autoridades provinciales y locales.