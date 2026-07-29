El próximo lunes habrá un paro docente en todo el país

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un Paro Nacional Docente el próximo 3 de agosto, en el marco del plan de lucha resuelto por su congreso, ante “la grave situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación como consecuencia del ajuste impulsado por el Gobierno Nacional”.

La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y “desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, afirmaron desde el sindicato.

“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fonid y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”, apuntaron desde el gremio, publicó Ahora.

CTERA reclama, en ese sentido: