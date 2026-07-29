El Senado nacional avanza con 30 nombramientos judiciales

La Comisión de Acuerdos del Senado, encabezada por el libertario Juan Carlos Pagotto, fijó para el 12 y 13 de agosto, a las 11, una treintena de audiencias públicas con el objetivo de avanzar en los nombramientos judiciales para distintos juzgados y cámaras de la Capital Federal.

La convocatoria ya fue publicada en el Boletín Oficial y, una vez finalizado el receso de invierno en provincia de Buenos Aires, formará parte de la agenda del Senado. Durante esas jornadas, los candidatos deberán exponer ante los legisladores. También habrá audiencias la semana próxima, el martes 4 y el miércoles 5 de agosto.

Entre las postulaciones de mayor relevancia que enviaron al Congreso el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se encuentran las de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Se trata de cargos clave, ya que ese tribunal interviene en algunas de las principales causas de corrupción del país.

La Sala para la que fueron propuestos Bertuzzi y Yadarola tendrá a su cargo la revisión de la investigación por las denuncias vinculadas al caso de la criptomoneda $Libra, expediente que instruyen el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano.

También deberá revisar resoluciones de jueces federales de primera instancia en otras causas de alto impacto, entre ellas la que investiga presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde están bajo investigación el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La situación de Bertuzzi

El pliego de Bertuzzi continúa generando controversia por el traslado que dispuso por decreto el entonces presidente Mauricio Macri. La polémica se originó en 2018, cuando fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal N°4 a la Cámara Federal porteña, una decisión cuestionada por el kirchnerismo y que abrió una fuerte disputa política y judicial.

Se espera que el bloque Justicialista, encabezado por el formoseño José Mayans, vuelva a plantear objeciones cuando Bertuzzi se presente ante la Comisión de Acuerdos el próximo 12 de agosto, consignó TN.

El caso ya había sido motivo de debate en septiembre de 2020, cuando el Senado, durante la presidencia de Alberto Fernández, rechazó los traslados de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia desde el Tribunal Oral Federal N°4 a la Cámara Federal porteña.

Ambos magistrados habían intervenido en resoluciones vinculadas con la causa de los Cuadernos, una de las investigaciones por corrupción más importantes que involucró a exfuncionarios kirchneristas. Tras la decisión del Senado, llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia.

Cómo está integrada la Comisión de Acuerdos

La estratégica Comisión de Acuerdos está integrada por 17 senadores. El oficialismo y sus aliados cuentan con la mayoría.

Además de Pagotto, La Libertad Avanza tiene otros cuatro representantes: Patricia Bullrich, Agustín Coto, Juan Cruz Godoy y Nadia Márquez.

A ellos se suman, por el PRO, Martín Goerling Lara; y por la UCR, Mariana Juri y Maximiliano Abad.

Las fuerzas provinciales están representadas por Beatriz Ávila (bloque Independencia), Flavia Royón (Primero los Salteños), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia de Misiones) y Carlos Espínola (Provincias Unidas).

Completan la integración Sandra Mendoza, de Convicción Federal; Fernando Rejal, de Justicia Social Federal; y dos bancas que todavía no fueron ocupadas por el kirchnerismo, que reclama una representación mayor en función de la cantidad de integrantes del bloque que conduce Mayans.

Para obtener dictamen favorable, los pliegos necesitan reunir al menos nueve firmas dentro de la comisión.

Los otros postulantes

Además de las vacantes en la Cámara Federal, el Poder Ejecutivo propuso a Valeria Alejandra Rico como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal.

También postuló a Santiago Schiopetto y Ramiro Velasco para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, mientras que Sergio Buitrago fue propuesto para ocupar el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°26.

Para los cargos de defensores públicos adjuntos ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional fueron propuestos Nuria Saba Sardañons, Esteban Chervin y Germán Artola. En tanto, Hernán Figueroa fue nominado como defensor público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico.

Entre los candidatos a juzgados nacionales figuran Lucila Califano (Civil N°9); Javier Pereyra (Criminal y Correccional N°3); Walter Cavassa (N°12); Vanesa Alfaro (N°16); Mariana Salduna (N°25); Evangelina Lasala (N°18); Pablo Cina (N°19); Miguel Asturias (N°27); Federico Battilana (N°30); Adolfo Piendibene (N°38); Diego Villanueva (N°42); Sergio Echegaray (N°44); Sebastián Ghersi (N°45) y Maximiliano Callizo (N°58).

Además, Natalia Crede fue propuesta como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico; Juan Manuel Cabral como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Valeria Pérez Casado como vocal de la Cámara de Apelaciones; Karina Rapkinas como jueza nacional de Primera Instancia en lo Civil; Juan Pablo Sala como juez nacional de Primera Instancia en lo Comercial; Juan Ylarri como juez nacional de Primera Instancia en lo Civil; y Daniel Cano, Juan Varela y Patricia Cisnero como fiscales ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.