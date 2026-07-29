Según una encuesta, una candidatura de Macri complicaría las chances de Milei de ganar en primera vuelta

Una encuesta nacional de la consultora Isasi-Burdman muestra que, mientras una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO acercaría al oficialismo a un triunfo en primera vuelta, una candidatura presidencial de Mauricio Macri reduciría la intención de voto libertaria y abriría un escenario de balotaje.

El relevamiento, realizado entre el 19 y el 25 de julio sobre 1.896 casos en todo el país, evaluó dos escenarios electorales. En el primero, sin una candidatura propia del PRO, La Libertad Avanza concentra el 39% de la intención de voto, mientras que Fuerza Patria alcanza el 23%. La diferencia de 16 puntos ubicaría al oficialismo cerca de imponerse en primera vuelta.

En ese escenario, una alianza entre la UCR y partidos provinciales del PJ reúne el 7% de las preferencias, el Frente de Izquierda también obtiene el 7%, otras fuerzas suman el 6% y un 18% de los consultados permanece indeciso.

Cuando el estudio incorpora al PRO como competidor independiente, el panorama cambia. La Libertad Avanza retrocede hasta el 35%, Mauricio Macri reúne el 10% de intención de voto y Fuerza Patria conserva el 23%.

Según el análisis de la consultora, el expresidente no alcanzaría los niveles necesarios para disputar el balotaje, pero sí captaría una porción del electorado que hoy acompaña al oficialismo, reduciendo las posibilidades de Javier Milei de evitar una segunda vuelta.

Los resultados aparecen en un contexto de conversaciones entre ambos espacios políticos. En los últimos días trascendió que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, busca avanzar en un entendimiento electoral con Mauricio Macri con el objetivo de consolidar una estrategia conjunta hacia las próximas elecciones y evitar una competencia interna que fragmente el voto no peronista.

La imagen presidencial

El estudio también relevó la percepción sobre el Gobierno nacional. Javier Milei registra un 43% de imagen positiva frente a un 44% de imagen negativa, mientras que un 12% calificó su gestión como regular.

En materia económica, las principales preocupaciones siguen siendo los bajos ingresos (25%) y el desempleo (20%). Además, predomina una visión pesimista sobre los próximos meses: el 38% considera que la economía estará peor hacia fin de año, el 33% cree que mejorará, el 25% estima que permanecerá igual y el 4% no respondió.

Entre las figuras opositoras, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabeza las menciones con el 24%, seguido por Cristina Fernández de Kirchner con el 18% y Mauricio Macri con el 12%.

Más atrás aparecen Myriam Bregman (6%), Maximiliano Pullaro (3%), Juan Grabois (2%) y Sergio Massa (2%), mientras que un 33% mencionó otros dirigentes o no manifestó una preferencia.