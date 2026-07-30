Villarruel apuntó a Milei: “Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias”

Victoria Villarruel no le da respiro a Javier Milei. La vicepresidenta ha renovado sus críticas contra el Presidente en las últimas horas y de manera insistente aseguró que está preocupada por las "persecuciones imaginarias" que pregona el mandatario.

La presidenta de la Cámara de Senadores casi no brinda entrevistas y prefiere hablar a través de los mensajes que le responde a sus seguidores tanto en X como en Instagram. Este jueves, en la red social ex Twitter, volvió a apuntar sus dardos contra Milei, en la misma línea que lo había hecho el miércoles.

"Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos", comenzó su mensaje para añadir: "Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

Las palabras venían a cuenta de una afirmación anterior de Lilia Lemoine. La diputada y estilista personal de Milei ha hecho de las críticas contra Villarruel una de sus principales apariciones en X.

El miércoles Lemoine había acusado a Villarruel de tener un presunto vínculo con la diputada que denunció a Manuel Adorni y ex libertaria, Marcela Pagano y con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: "El alineamiento Villarruel - Pagano - Kicillof es cada vez más obvio. La van a dejar afuera a Bregman, finalmente, solo va a ser colectora", escribió.

El usuario @ummo__ remarcó que el Presidente había compartido la reflexión de Lemoine contra Villarruel, donde la equiparaba a Kicillof y Pagano. Este posteo fue respondido por la presidenta del Senado de la Nación, la que escribió: "Esta locura galopante la retuiteó el presidente? Parece contagioso el delirio".

Este jueves Villarruel volvió al ruedo. Eligió una vez más criticar al Presidente al responder a un seguidor. El usuario @ChainedtoLife sugirió que el Jefe de Estado "no es capaz de decirte las cosas de frente, menos va a poder respaldar las ridiculeces que le escribe la paciente fugitiva del Borda". "Por suerte son cada vez menos los que creen esos delirios", remató.

La vicepresidenta se expresó al responderle a @ChainedtoLife: "Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior.

Antes de este nuevo "round", hubo otro reciente enfrentamiento entre ambas por un cruce en redes sociales. Todo comenzó con un posteo de Lemoine el lunes, en donde comparó los sueldos de senadores y diputados nacionales, asegurando que "Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados" y que, en contraposición, "Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política".

Este tuit fue criticado por el usuario @ha_peregrin, que defendió a Villarruel al marcar que la vicepresidenta "no define los aumentos, sino los propios senadores, libertarios entre ellos" y también insultó a la legisladora.

Menos de una hora después, la vicepresidenta respondió el posteo de este usuario con un mensaje contra la diputada. Aunque no dio nombres, sostuvo que "hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial".

Luego, aún sin nombrar a Lemoine, aseguró que "la señora cerebro de microbio es una muestra de las 'cualidades' que los argentinos no queremos en un legislador". Y finalizó el posteo con una crítica al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsan Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich: "Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros".