Reforma del Banco Central: el proyecto ya entró por Diputados y el oficialismo quiere aprobarlo en agosto

Horas después del anuncio de Javier Milei por cadena nacional, el proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central entró al Congreso por la Cámara de Diputados. El martes, los libertarios y sus aliados se reunirán para definir el cronograma pero quieren votarlo en agosto junto a la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal.

Desde el PRO y la UCR ya hicieron gestos de apoyo. El peronismo denuncia que el proyecto es un "Caballo de Troya" para perpetuar a Santiago Bausili en el cargo de presidente de la entidad. Otros, sin embargo, advierten incongruencias en la letra chica del texto. La suerte de la iniciativa, como siempre, dependerá de las fuerzas provinciales que responden a gobernadores y son las últimas en pronunciarse.

El martes, el jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, se reunirá con sus pares de las bancadas aliadas para escuchar las primeras impresiones y diseñar el cronograma de trabajo.

Como contó Clarín, el oficialismo va a poner en marcha el debate del proyecto que modifica la ley de Inocencia Fiscal y pretende sesionar una o dos veces en agosto para darle luz verde a esas dos iniciativas y también a la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada, si es que logra media sanción del Senado el jueves próximo.

El proyecto anunciado por Milei devuelve al Central el único objetivo de preservar el valor de la moneda y le prohíbe financiar directa o indirectamente al Tesoro.

Pero el punto que está despertando mayor polémica tiene que ver con el que modifica la forma de remoción del presidente del Banco Central: establece que la destitución debe ser aprobada con dos tercios de los votos en ambas Cámaras.

Actualmente, se supone que el presidente del BCRA es designado por el Poder Ejecutivo, con aval del Senado, como los pliegos judiciales. Para removerlo, el artículo 9 de la Carta Orgánica dice que lo puede decretar el Ejecutivo "debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Congreso".

Lo cierto es que ninguno de estos puntos se cumple. Tanto en este como en los gobiernos anteriores la elección y remoción de los presidentes del Central se hizo "a dedo" del Presidente de turno.

Esto ocurre porque los pliegos nunca llegan a tratarse y pueden ejercer la función igual porque lo hacen "en comisión". De hecho, la ratificación de la designación de Bausili está pendiente en el Senado desde 2023. Y cuando son removidos generalmente se comunica que "se van" por motu propio.

Respaldos y críticas

En Unión por la Patria y la Izquierda critican la iniciativa. "Este proyecto de Ley es un histórico reclamo del FMI. Festeja Kristalina Georgieva", lanzó Nicolás del Caño. En el peronismo señalan que la "independencia" que pregona Milei es una farsa y recuerdan que Bausili incluso participa de reuniones de Gabinete.

Otras voces, como Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, advierten que si no se modifica la Ley de DNU, este mismo cambio de la Ley Orgánica lo podrá hacer el próximo gobierno con un simple decreto porque no es materia vedada.

Desde el bloque PRO señalaron la necesidad de un Banco Central independiente les parece "clave" y recuerdan que "hace años lo viene impulsando el PRO". De todo modos aclaran que van a analizar la letra fina del texto antes de posicionarse públicamente.

El ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, tuiteó: "Lo felicito Presidente. El proyecto del Banco Central es muy razonable. Por fin estamos de acuerdo: no había que cerrar el Banco Central, sino preservarlo de políticos insaciables", escribió.

Lo mismo planteó la voz económica de la bancada radical, Lisandro Nieri: "Celebro el anuncio del Presidente sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos. Hoy el Gobierno avanza en la dirección correcta: fortalecer reglas para dar previsibilidad", sentenció el ex ministro de Hacienda de Mendoza.