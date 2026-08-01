Granja Tres Arroyos suspendió a todo el personal en su planta de Pilar

La crisis en la planta Granja Tres Arroyos sigue profundizándose y, en este contexto, la firma decidió suspender a la totalidad del personal que opera la planta ubicada en la localidad bonaerense de Pilar durante el mes de agosto. Son alrededor de 300 empleados.

La decisión se tomó en acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), e implicará el reconocimiento del 65 por ciento de los salarios del periodo de suspensión, informó PilarADiario.Com.

Los afectados tomaron conocimiento de la resolución en la mañana del viernes, cuando desde la compañía les informaron que deben volver a su puesto de trabajo el último día hábil de agosto.

“Se informa al personal de Planta Pilar que, en el marco de la suspensión de jornada laboral, desde el lunes 3 de agosto y hasta el domingo 30 de agosto de 2026, inclusive, no se desarrollarán actividades operativas ni de faena”, reza el comunicado con el que la empresa dio a conocer la decisión.

“En consecuencia -agregan-, durante dicho período el personal no deberá concurrir a prestar servicios, salvo que sea expresamente convocado por la Jefatura de Planta o por el área de Recursos Humanos, circunstancia que será comunicada por los canales habituales”.

Este nuevo revés llega para agudizar más una situación que para muchos de los empleados resulta insostenible dado que hasta el momento no percibieron los salarios de junio y julio, ni el aguinaldo.Días atrás, terminaron de percibir el sueldo de mayo, liquidado en hasta 10 cuotas. Debido a esto, muchos de los operarios se encuentran desarrollando trabajos extra para poder sostener a sus familias.

Dado el panorama, trabajadores afectados reclamaron una actitud más enérgica por parte del gremio que, por su parte, asegura estar tomando una medida en favor de garantizar los puestos de trabajo.

“Es un acuerdo que se hizo el sindicato con la empresa, debido a todos los problemas que tenemos, ya que la empresa nos debe dos meses de sueldo, más aguinaldo. Sabíamos que, en otras plantas, como las de Cresta Roja, que también pertenecen al grupo GTA, les dieron vacaciones forzosas a los trabajadores. Para evitar eso, se llegó al acuerdo de suspensión con goce de sueldo”, señalaron desde el gremio.

Cabe recordar que en mayo Granja Tres Arroyos decidió cerrar por tiempo indeterminado su planta La China en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. La decisión afecta a 900 trabajadores que están recibiendo ayuda estatal.