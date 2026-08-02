Desdoblamientos provinciales: el mapa electoral del 2027 que obliga al Gobierno a recalcular su estrategia

Milei no tiene ningún gobernador propio, pero sí muchos aliados como los gobernadores del PRO. De todos modos, los desdoblamientos confirman los obstáculos que tiene por delante.

El gobierno de Javier Milei encarará el 2027 con una certeza y un objetivo. En torno a la seguridad, sabe que la mayoría de los gobernadores desdoblarán el calendario electoral local. De hecho, los mandatarios provinciales ya están haciendo conjeturas con posibles fechas. Y tiene un desafío de máxima: comenzar el decisivo año electoral con la eliminación o suspensión de las PASO para complicar (y eventualmente dividir) al peronismo.

El oficialismo, además, posee otro reto: habiendo desistido de la máxima de “pintar el país de violeta”, ahora viró a explorar acuerdos con mandatarios aliados. A este movimiento se le agrega la chance de que avance con una instalación de “candidaturas de baja intensidad”, o incluso la integración de las fórmulas colocando “vices”.

En la Casa Rosada entienden que serán muy pocos los casos en los que las provincias irán atadas con la elección nacional. Un escenario que podría darse en la Ciudad, conducida por Jorge Macri, quien no descarta diagramar una alianza con La Libertad Avanza (LLA) para asegurar su reelección. “Nos fue bien cuando fuimos juntos ¿por qué no?”, expresó cuando le preguntaron sobre la chance, publicó el portal de Perfil.

Algunas voces libertarias señalan que se viene trabajando y que incluso hay muchos proyectos en la Legislatura que se han trabajado conjuntamente. Falta mucho, pero otro caso podría ser el de Catamarca, que tiene como uso y costumbre atar su calendario electoral al nacional.

Elecciones 2027

A su vez, en LLA trabajan con la hipótesis de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof desdoblará. Una hipótesis que en La Plata no confirman y que remarcan que está sujeta a muchas variables. En la Gobernación precisaron que las PASO provinciales están “atadas” a las primarias nacionales, por lo que recién cuando se defina el fin o la suspensión de las primarias a nivel nacional, el economista a cargo del ejecutivo tendrá un panorama más claro.

Fuera de ello hay provincias muy importantes como Córdoba, que representa el segundo padrón electoral del país, que no seguirá el curso de los comicios nacionales. Entre diciembre y enero del año próximo habrá definiciones. Sin embargo, en el peronismo cordobés mencionan que la elección se producirá entre mayo y junio, señaló el portal de Perfil.

Algo similar sucederá en Santa Fe, tercer padrón electoral. Allí, el gobernador Maximiliano Pullaro ya tiene definido que tendrá la elección en junio, en la que se renovará además toda la Legislatura provincial. Otra posibilidad es que los santafesinos acudan a las urnas el 5 de septiembre, aunque la primera fecha es la más probable.

Mendoza, quinto padrón electoral, tiene por ley local establecido el desdoblamiento. Será a mitad de año, en julio, aunque todavía no hay día establecido. Lo mismo le sucede a Tierra del Fuego gracias a la disposición de su carta magna.

Otro comicio clave por su peso en el Norte es la de Salta, que deberá definir en qué jornada de mayo convocará al comicio. Allí, el mandatario Gustavo Sáenz oficia de aliado de la administración libertaria en el Congreso. Sin embargo, hay desconfianza para poder establecer una alianza por reclamos que realizó el salteño y nunca fueron correspondidos por la Casa Rosada. En concreto, evalúa renovar autoridades para el ejecutivo local el 16 o el 23 de mayo.

Otros distritos de menor caudal electoral también ingresaron en la fase de conjeturas. Son los casos de Río Negro, Entre Ríos, San Luis y San Juan, que también optarían por separar sus elecciones de las nacionales. En tanto, La Rioja, Formosa y La Pampa (tres gestionadas por el Partido Justicialista) todavía no realizaron anuncios oficiales y esperarán hasta la fecha límite para brindar una definición. Lógicamente, la estrategia que sea trazada por la conducción del PJ nacional puede influir en la jornada de los comicios locales, consignó el portal de Perfil..

Mientras que las únicas provincias que no elegirán gobernador en 2027 serán Corrientes y Santiago del Estero, donde los oficialismos retuvieron recientemente el Poder Ejecutivo provincial.

En este marco, Tucumán marcó un punto de inflexión en la discusión. Recientemente el gobernador Osvaldo Jaldo fijó el 9 de mayo para las elecciones locales. En ese escenario subieron las acciones de Lisandro Catalán, quien hasta hace poco no gozaba del visto bueno de la secretaria general Karina Milei. Sin embargo, el apuro por encontrar candidato podría modificar las chances de Catalán.

Cuando en Balcarce 50 se pregunta por otros entendimientos de cara a la cita electoral, fuentes oficiales dan por descontado que se arribará a un pacto en las provincias con las cuales ya acordaron para las legislativas nacionales de 2025. Allí aparecen Mendoza, Chaco y Entre Ríos.