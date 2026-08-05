Di Tullio impugnó al senador entrerriano Benegas Lynch por presunto conflicto de intereses

La senadora nacional Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) anunció que presentó una impugnación contra el senador entrerriano de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, al sostener que existe un presunto conflicto de intereses que le impediría intervenir en el tratamiento del proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

A través de una publicación en Facebook, la legisladora cuestionó este miércoles por la tarde con dureza al senador libertario y lo acusó de utilizar su cargo para favorecer intereses privados.

"¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros", expresó Di Tullio al iniciar su mensaje en redes sociales.

En la misma publicación, detalló los motivos de la presentación: "Presenté una impugnación contra el senador libertario Benegas Lynch por un evidente conflicto de intereses: no puede debatir ni votar el proyecto sobre Inviolabilidad siendo socio gerente de una empresa (Glocal Terra S.R.L.) dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros".

La senadora sostuvo además que la situación constituye una incompatibilidad entre la función pública y la actividad privada del legislador. "No es complicado de entender: juez y parte. Usar la banca del Senado para beneficiar el bolsillo propio, no solo viola la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que es traición a la Patria", afirmó.

Hasta el momento, Benegas Lynch no se había pronunciado públicamente sobre las acusaciones formuladas por Di Tullio ni sobre la impugnación presentada en su contra.