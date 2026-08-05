Tras el revés en el Senado, otro funcionario de Milei pidió la renuncia de Victoria Villarruel

En un nuevo capítulo que marca la interna entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el resto del Gobierno de Javier Milei, fue el turno del canciller Pablo Quirno, quien cuestionó a la titular del Senado y pidió su renuncia si no está de acuerdo con el plan de la Casa Rosada.

Las declaraciones se dan luego de que la Casa Rosada sufriera un revés importante en el Senado al tener que dar de baja el capítulo que habilitaba a vender tierras a extranjeros en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En una maniobra que generó mucha bronca en el Ejecutivo, Villarruel habilitó a la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti a participar de la sesión de este jueves desde Mendoza debido a un embarazo de riesgo que está cursando y le impide trasladarse a Buenos Aires. Esto deberá ser ratificado por el recinto, pero la jugada de la vice fue marcada como institucional por Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario.

Además, la compañera de fórmula de Milei se expresó en varias oportunidades en contra del capítulo que fue finalmente quitado de la iniciativa, por lo que el gesto con Sagasti fue visto con mucha suspicacia. El ministro de Relaciones Exteriores se refirió -en diálogo con Eduardo Feimann y Pablo Rossi en A24- sobre los dichos que la vicepresidenta tuvo para el mandatario en sus redes sociales, donde afirmó que tenía “genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias” del Presidente.

“Me parece que son declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidente compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de gabinete, si no está de acuerdo, si piensa que el presidente está en esa condición, que además de ser un comentario pseudogolpista, porque dice que el presidente no tiene las capacidades mentales para dirigir un país. Que se corra”, afirmó Quirno.

Y siguió: “Nosotros somos un equipo de gobierno que está tratando de llevar la Argentina a un lugar con mucho esfuerzo de los argentinos y esto no es lo que corresponde de un vicepresidente. Lo que tiene que hacer es acompañar lo que el presidente tiene en su plan de gobierno”.

En esa línea, Quirno sostuvo que “constantemente hace este tipo de comentarios que son contrarios a la autoridad presidencial” y redobló: “Estoy pidiendo que dé un paso al costado si ella piensa esto. Claramente, no es procedente hablar de un presidente de esa manera”.

En tanto, apuntó: “Sí es sabido que desde el principio ha tratado de generar desestabilización del Gobierno. Se presentaba en los famosos primeros tres meses ante diferentes actores de la ciudadanía diciendo: ‘No se preocupen, si pasa algo, yo estoy’”.

Las declaraciones de Quirno se suman a las que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, había realizado días antes en el mismo sentido. En diálogo con Feinmann por Radio Mitre, Santilli calificó de “barbaridad” y “disparate” los mensajes de Villarruel en X y fue directo al ser consultado sobre si la vicepresidenta debería renunciar: “Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita”, afirmó el funcionario.

La polémica con Villarruel que desencadenó esas reacciones se inició cuando la vicepresidenta reaccionó a un retuit presidencial de la diputada Lilia Lemoine, que la acusaba de coordinar acciones contra el Gobierno junto a la legisladora opositora Marcela Pagano. Fue en ese contexto que Villarruel publicó en X su “genuina preocupación” por el estado del Presidente y aludió a “persecuciones imaginarias”, expresiones que el oficialismo interpretó como una embestida contra la autoridad de Milei.

El conflicto adquirió una nueva dimensión este miércoles cuando Villarruel emitió un decreto que habilitó a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti a votar de forma virtual en la sesión del jueves por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La senadora mendocina, que cursa un embarazo de 32 semanas, no puede trasladarse desde su provincia por recomendación médica.

La decisión de la vicepresidenta generó una reacción airada en la Casa Rosada, que la interpretó como un gesto político hacia la oposición en un momento en que el oficialismo ya tenía dificultades para garantizar el quórum. “Nos cambia el reglamento por decreto. Con esto puede decidir cualquier cosa”, se quejaron cerca de Patricia Bullrich, jefa libertaria en la Cámara alta.

Si bien Villarruel sometió la decisión final al pleno del cuerpo, en Balcarce 50 la lectura fue unánime: el gesto de la vicepresidenta favoreció a la oposición en una votación que el oficialismo necesitaba controlar. La Libertad Avanza sostuvo que para incorporar la cuestión al temario de una sesión ya en curso se requerían dos tercios de los votos, mayoría que el bloque afirmó no estar en condiciones de alcanzar.

El episodio se produjo además en el marco de una serie de decisiones de Villarruel que el Gobierno viene registrando como interferencias en la agenda legislativa. Hoy se conoció que la vicepresidenta también avaló la votación virtual del senador radical Flavio Fama, de Catamarca, quien fue operado de una rodilla, y revirtió los cambios de legisladores en comisiones que el oficialismo había impulsado, devolviendo la integración original en todas ellas. Milei, por su parte, adelantó su viaje a Ecuador para evitar que Villarruel pudiera presidir el Senado durante la votación de la ley de tierras en un escenario de resultado incierto.

Fuente: Infobae.