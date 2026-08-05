Trenes: Nación desafectó a Belgrano Cargas del tramo Paraná - El Pingo y pasó su control a ADIFSA

A través de una Resolución 1214/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Nación traspasó la administración, infraestructura y control de la Línea Urquiza, que conecta las estaciones de Paraná y el Pingo. La medida responde a una solicitud expresa de Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCYL), entidad que fundamentó el pedido al admitir que "en la actualidad no desarrolla operación ferroviaria sobre dicho tramo ni tiene previsto hacerlo en el futuro".

La disposición, firmada por el ministro de Economía Luis Andrés Caputo, estableció asignar a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA) la gestión operativa y el mantenimiento de este trazado de trocha media en territorio entrerriano, publicó El Entre Ríos.

Transferencia de infraestructura y custodia del trazado

La resolución oficializa el traspaso entre el kilómetro 179,3 (Paraná) y el kilómetro 108,1 (El Pingo).

Según lo dispuesto en el Artículo 1º, se le asigna a ADIFSA "la administración de la infraestructura ferroviaria de la Red Ferroviaria Nacional perteneciente a la Línea Urquiza, Ramal U15, (trocha media), entre el kilómetro 179,3 (Paraná) y el kilómetro 108,1 (El Pingo), ubicado en la Provincia de Entre Ríos". La asignación abarca además "la gestión de los sistemas de control de la circulación de trenes y el mantenimiento y custodia de la referida infraestructura ferroviaria".

Por su parte, la Dirección Nacional Técnica de Transporte Ferroviario respaldó el trámite manifestando que "no tiene observaciones que formular a la solicitud realizada y acuerda en propiciar la asignación del Ramal U15 a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA)", con el objetivo de acordar condiciones para el mantenimiento, la operación y el control bajo el marco normativo del modelo de acceso abierto.

Inventario de bienes y supervisión estatal

En su Artículo 2º, la resolución determina los pasos a seguir para constatar el estado real de las vías e instalaciones de este tramo. Para ello, dispone que "la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA) y Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima (BCYL), con la participación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)" deberán concretar un relevamiento detallado.

El texto precisa que las partes "deberán realizar un inventario de bienes que componen la infraestructura ferroviaria a la que refiere el artículo 1º de la presente medida, estableciendo su estado de situación". Dicho proceso de verificación y traspaso será supervisado por Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (FASAU).