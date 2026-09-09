El Foro Permanente Discapacidad destacó los avances en la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad

En una jornada de movilización frente al Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el plan de trabajo para avanzar en el tratamiento de la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad.

Se trata de un primer paso para destrabar el tratamiento de la prórroga de la Ley 27.793, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2026, mientras la crisis del sistema de prestaciones continúa afectando a personas con discapacidad, familias, instituciones, transportistas y trabajadores de todo el país.

La agenda aprobada establece una primera reunión informativa del plenario de comisiones el miércoles 16 de septiembre a las 12 h y un segundo encuentro, el miércoles 23 de septiembre a las 12 h, para avanzar en el dictamen.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad valoraron este avance como resultado de la movilización y del reclamo sostenido por las organizaciones, instituciones, personas con discapacidad y familias.

Una jornada de lucha frente al Congreso

La movilización reunió a representantes de instituciones y organizaciones del sector, personas con discapacidad, familias, trabajadores y referentes políticos, que reclamaron la continuidad de las políticas necesarias para garantizar el acceso a las prestaciones y los derechos establecidos por la legislación vigente.

En el escenario montado frente al Congreso hicieron uso de la palabra Julieta Díaz, actriz y mamá de una niña con discapacidad; Lola Berthet, actriz y mamá de un joven con discapacidad; María Martínez, mamá de dos jóvenes con discapacidad; y los legisladores Chipi Castillo, Nicolás del Caño, Vanina Biasi, Esteban Paulón y muchos otros/as.

También se hicieron presentes Wado de Pedro, senador nacional; Myriam Bregman, Diputada Nacional, y familias del Hospital Garrahan, que vienen sosteniendo su propio reclamo en defensa de la salud pública; y jubilados y jubiladas en lucha, que acompañaron la movilización y expresaron su solidaridad con el sector de la discapacidad.

La jornada contó además con la participación de familias que atraviesan situaciones de endeudamiento, generando un espacio de solidaridad y articulación entre distintos sectores de la sociedad que hoy reclaman respuestas y el cumplimiento de sus derechos.

Las Mamás del Garrahan expresaron durante el acto: “La gran barrera que tenemos hoy las personas con discapacidad y sus familias es un gobierno que solo quiere quitar derechos”.

Por su parte, Julieta Díaz sostuvo: “No queremos otra ley, queremos las que ya tenemos y conseguimos para garantizar las prestaciones para personas con discapacidad”.

El cierre estuvo a cargo de Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, quien señaló:

“Seguimos luchando, aprendimos a estar presentes y no esperamos ningún regalo del cielo. La ley se tiene que cumplir, hay que seguir mostrando que la emergencia está peor. Quizás la población piense que estamos mejor, por eso la presencia de hoy les recuerda que la situación está mal. Si hay dinero para el futuro del país, tiene que haber dinero para el presente, porque las personas de hoy son las personas del futuro”

La emergencia continúa

El avance parlamentario se produce en un contexto en el que persisten las dificultades que dieron origen a la declaración de Emergencia Nacional en Discapacidad: los aranceles continúan por debajo de los costos necesarios para garantizar las prestaciones, no se realizó el estudio de costos previsto por la ley, continúan pendientes pensiones por discapacidad y las compensaciones de emergencia no se están pagando.

Por eso, desde el Foro Permanente sostienen que la emergencia materialmente continúa y que resulta indispensable prorrogar la Ley 27.793 hasta el 31 de diciembre de 2027.

El camino hacia la prórroga

16 de septiembre, 12 h: primera reunión informativa del plenario de comisiones.

23 de septiembre, 12 h: segundo encuentro para avanzar en el dictamen.

31 de diciembre de 2026: vence la Emergencia Nacional en Discapacidad.

La aprobación unánime del plan de trabajo constituye un primer paso para que el proyecto avance en el Congreso. El reclamo continuará hasta que la prórroga de la Emergencia en Discapacidad sea aprobada y se garanticen las condiciones necesarias para sostener el sistema de prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.