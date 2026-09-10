Congreso: los aliados no descartan apoyar al peronismo por morosidad y discapacidad

Cuando el peronismo ya había conseguido el número necesario para forzar el quórum y el emplazamiento de los proyectos de morosidad y de emergencia en discapacidad, La Libertad Avanza sorprendió con una estrategia de último minuto y decidió votar también a favor de la medida para evitar que la sesión quedara como una derrota para el oficialismo y ganar además un poco de tiempo para planificar los siguientes pasos.

Ambas iniciativas ya se encontraban en la agenda de sus respectivas comisiones, que incluso ya tenían fechas tentativas para debatirlas, por lo que el Gobierno consideró que no tenía sentido oponerse a la medida que, justamente, solo obliga a acelerar este proceso legislativo.

Así, por unanimidad se aprobó el pedido de la oposición y se fijaron los días en los que se van a analizar cada uno de los textos, poniendo como plazo para los dictámenes la semana final de septiembre.

No solo los libertarios acompañaron, sino que también lo hicieron espacios que suelen mostrarse cercanos a la Casa Rosada, como Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, el MID e Independencia, que además colaboraron con el quórum.

Consultados por Infobae, varios de los gobernadores que tienen influencia en esos interbloques anticiparon que están “a favor de las dos medidas“ que impulsa el PJ y que le pedirán a sus legisladores que voten a favor cuando se traten.

“Mi postura es un sí por la prórroga de la ley discapacidad y por la implementación de un sistema para atender la morosidad, en general, pero especialmente en particular de las personas de bajos recursos“, expresó un mandatario del norte del país.

Ahora la batalla será por la votación definitiva de los proyectos, una vez que lleguen al recinto, aunque el Poder Ejecutivo sabe que falta para eso y ya tiene varios planes en carpeta.

Según pudo saber Infobae, en la reunión informativa del Plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, prevista para el miércoles que viene, el oficialismo podría presentar una propuesta alternativa que estuvo elaborando el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

Recientemente, el jefe de la bancada de LLA, Gabriel Bornoroni, recibió en su despacho a funcionarios de esa cartera que fueron a explicarle los alcances de la nueva iniciativa, que todavía no está terminada.

Su par del PRO, Cristian Ritondo, viene reclamando que, más allá de la discusión por la ley en sí, el Gobierno “establezca un cronograma de pago a los prestadores que se les adeuda”.

En esto coincide el líder de otro de los bloques aliados, que en diálogo con este medio señaló que la prórroga que busca el peronismo para la emergencia en discapacidad “obliga a pagar, pero no dice cuándo y entonces hoy seguís teniendo atrasos”.

“No nos dijeron nada de una alternativa, lo único que tenemos hasta ahora es la opción de la prórroga, que tampoco soluciona el problema de fondo, aunque las organizaciones hoy estén de acuerdo con eso y crean que las ayuda”, cuestionó.

Sin embargo, a pesar de que no se trata de la mejor opción, el legislador aseguró que va a apoyar el proyecto del PJ si es que el Ejecutivo no envía su propia propuesta.

Por el contrario, el líder de otro de los espacios afines al oficialismo se muestra más cauteloso y se preguntó que, “si no hay garantías de que se haya cumplido la ley actual, por qué se debe ir por una prórroga de la emergencia por un año más”.

“Si se demuestra que todo fue cumplido por el Gobierno, que todos los puntos sean volcados a la ley de discapacidad haciendo su modificación”, planteó.

En su momento, a pesar de que el Congreso insistió con la norma luego del veto, el presidente Javier Milei suspendió su aplicación hasta que el recinto especifique de dónde saldrían los recursos para hacer frente a ese gasto extra no previsto en el Presupuesto.

En cuanto a la morosidad, la situación es similar entre los aliados: no hay un consenso claro respecto de si votar a favor o en contra, con el agravante de que en este caso tampoco hay un único proyecto, sino que son varios los que ingresaron a la Cámara.

“Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de unificar todas las iniciativas que presentó nuestro bloque, que son muchas. Trataremos además de poder aportar también con esos textos y ver de trabajar en algún dictamen propio”, anticipó.

En cambio, en otro de los espacios remarcan que no hay una iniciativa acordada, por lo que no pueden tomar una posición al respecto: “Las provincias llevamos programas de desendeudamiento que no implican ningún gasto para el Estado y la Nación podría implementarlos”, remarcó una diputada.

Como viene anticipando también este medio, la Casa Rosada está estudiando ordenarle al Banco Central una medida especial para desalentar el endeudamiento sin afectar el equilibrio fiscal.

Puntualmente, se estudia emitir un comunicado para modificar la norma que regula la forma en la que aparece el Costo Financiero Total (CFT), el porcentaje que refleja el monto real y completo que el cliente va a pagar al momento de adquirir un préstamo o de hacer una compra en cuotas.

No obstante esto, en Catamarca, por ejemplo, el gobernador Raúl Jalil está en conversaciones con el Banco Nación “para consolidar deudas a tasas de interés razonables”, según explicaron fuentes de su administración.

Así las cosas, mientras avanzan las conversaciones con algunos mandatarios y diputados, en la Casa Rosada prefieren esperar a ver cómo evoluciona la discusión antes de decidir qué medida tomar.