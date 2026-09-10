Jan de Nul toma el control de la Hidrovía y baja 13,5% la tarifa de peaje

La sociedad Vía Navegable Argentina (VNA), conformada por la empresa belga Jan de Nul y la local Servimagnus, comenzó formalmente este jueves 10 de septiembre sus operaciones al frente de la Vía Navegable Troncal (VNT) -más conocida como "Hidrovía"- sobre el río Paraná.

Tras el proceso de licitación y la firma de contrato, Jan de Nul y Servimagnus quedaron a cargo de una infraestructura estratégica que concentra cerca de 60 terminales portuarias y por la cual circula aproximadamente el 80% de las exportaciones del país, conectando la producción argentina con los mercados internacionales.

El comienzo de la nueva concesión representa un beneficio concreto para los usuarios de la vía, principalmente los exportadores: la tarifa de peaje se reducirá un 13,5%, al pasar de 4,30 dólares por tonelada de registro neto (TRN) a US$ 3,80, lo cual podría generar un ahorro logístico en el sistema de entre 375 y 456 millones de dólares por año para el sector agroexportador, potenciando la competitividad de los puertos del Gran Rosario y el Litoral.

Esta reducción constituye el primer impacto directo de una nueva etapa, que buscará generar mayores niveles de eficiencia y previsibilidad para toda la cadena logística y productiva, comunicaron las empresas, informó Clarín.

A este beneficio inicial se sumará progresivamente la mejora de las condiciones de navegación a partir de las tareas de dragado, redragado, señalización y ampliación previstas para la vía, incorporando tecnología, innovación y conocimiento para modernizar su operación, garantizando un tráfico seguro que potencie y fortalezca el sistema logístico a partir de la circulación de mayores volúmenes de carga, reduciendo tiempos y costos.

La sociedad Vía Navegable Argentina estará a cargo de la Hidrovía por los próximos 25 años y podría llegar a destinar inversiones por unos 10.000 millones de dólares en ese plazo para modernizar la vía fluvial.