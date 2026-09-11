Catamarca no desdobla: hará las elecciones provinciales en simultáneo con las presidenciales

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confirmó que Catamarca irá a las urnas para elegir gobernador, legisladores provinciales e intendentes el mismo día de las elecciones presidenciales, en octubre del año que viene. en principio, si no se suspenden o eliminan las PASO, también tendrán otra elección en agosto.

"Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional", publicó Jalil en las redes sociales.

"Esta definición responde además a la necesidad de darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer día: administrar responsablemente los recursos de los catamarqueños", destacó el mandatario.

Y agregó otro argumento: "Realizar dos elecciones implica destinar fondos que preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales. Gobernar es establecer prioridades, y la nuestra es poner los recursos de la provincia al servicio del desarrollo y de nuestra gente".

El 8 de agosto de 2027 y el 24 de octubre, los catamarqueños irán a las urnas donde convivirán dos sistemas de votación, en una elección concurrente. Con Boleta Única de Papel (BUP), elegirán al presidente y vice, a sus tres senadores nacionales y a otros dos diputados. Mientras que con lista sábana, optarán por un gobernador y su vice, 8 senadores provinciales, 21 diputados provinciales, intendentes y concejales.

En 2023, cuando muchos gobernadores habían desdoblado la elección Jalil también había realizado las elecciones provinciales el mismo día que las nacionales. La diferencia fue que en aquel momento se utilizaba la misma boleta, dado que no había sido sancionada la BUP. Y, el año pasado, fue de las pocas provincias que alineó sus comicios provinciales a los nacionales, con la convivencia -por primera vez- de los dos sistemas de votación.

Con esta definición, Catamarca va a contramano de otras provincias que ya anunciaron el desdoblamiento de sus comicios locales. Tucumán fijó sus elecciones para el 9 de mayo de 2027. Por su parte, Salta irá a elegir gobernador el 16 o el 23 de mayo.

En Chubut, Ignacio Torres analiza una fecha entre julio y agosto, y en Misiones, dentro del gobierno de Hugo Passalacqua, dieron por hecho el desdoblamiento. Lo mismo pasará en San Luis, donde además votarán convencionales constituyentes para la reforma electoral.

Raul Jalil, gobaernador de Catamarca. Foto: Federico López ClaroRaul Jalil, gobaernador de Catamarca. Foto: Federico López Claro

Por otro lado, tanto Mendoza, Chaco como la Ciudad, aliadas a la Casa Rosada, tienen el desdoblamiento electoral fijado en su constitución. Aunque en otras oportunidades lo han subsanado con un decreto con el que hicieron elecciones concurrentes, en este caso se espera que también pongan una fecha distinta a los comicios nacionales.

Hace 10 días, Chaco se convirtió en la primera provincia en suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. La decisión fue impulsada por el gobernador radical Leandro Zdero, quien se adelantó a la estrategia que la Casa Rosada busca dar en el Congreso para que el año próximo tampoco haya primarias nacionales.

Casi al mismo tiempo que la Legislatura chaqueña aprobó la iniciativa con 17 votos a favor y ninguno en contra, el gobernador fue recibido por Karina Milei, el jefe de gabinete Diego Santilli, y el armador político de La Libertad Avanza, Eduardo "Lule" Menem.