Elecciones 2027: "Hay un desafío histórico para la izquierda", dijo Sergio García en su paso por Paraná

Sergio García, director del sitio Periodismo de Izquierda e integrante de la Mesa Nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), estuvo el martes en Paraná para presentar la revista de la Liga Internacional Socialista en la Facultad de Trabajo Social de la UNER. En el marco de esa visita, analizó en Radio Plaza las expectativas del espacio de cara al proceso electoral de 2027.

En diálogo con Un martillo para darle forma - Radio Plaza, García fue consultado sobre el crecimiento que muestran las encuestas para la izquierda, apalancado en la imagen de la diputada Myriam Bregman. Explicó ese fenómeno a partir de un diagnóstico de "hartazgo tremendo" de la sociedad "con quien gobierna y con quien ha gobernado antes". A eso sumó lo que definió como una conducta coherente sostenida por su espacio durante años: "la izquierda nunca ha estado tampoco metida en hechos de corrupción, de negociados, de enriquecimiento, de privilegio". Calificó el momento actual no solo como una oportunidad electoral, sino como "un desafío histórico": "es la posibilidad, por primera vez en décadas, que desde la izquierda podamos intentar convencer a un sector muy grande de la población que confíe en que con la izquierda se puede tener otro modelo de país".

García remarcó que el objetivo excede lo que puede reflejar una encuesta, y que pasa por lograr que "las trabajadoras, los trabajadores, la juventud puedan sentirse protagonistas de una construcción colectiva" en lugar de espectadores. "Ahora que mucha gente quiere salir de Milei, no se resuelve el problema volviendo a los desastres anteriores. Se resuelve tratando de construir algo nuevo", planteó.

Sobre la pasividad social frente a la crisis

Consultado sobre por qué buena parte de la sociedad no se moviliza pese al agravamiento cotidiano de la crisis, García ensayó una explicación: consideró que la ciudadanía "ha sido tan estafada políticamente" que muchos sectores no terminan de entender qué pasa en el país, lo que genera incertidumbre. Sin embargo, remarcó que existen "reservas" importantes en la sociedad, visibles en ciertos reclamos puntuales: mencionó las masivas movilizaciones en defensa de la educación pública, el nivel de apoyo social al Hospital Garrahan durante su conflicto —que definió como un caso en el que "se logró ganar"—, y la simpatía "masiva" hacia los reclamos de jubilados y del colectivo de discapacidad. "El desafío es a esas reservas que hay y esas mayorías que no quieren un país para poca gente, darles una organicidad política, un horizonte político, una alternativa nueva", planteó.

Crítica al peronismo y al kirchnerismo

García vinculó ese desencanto social con la crisis de representación del peronismo, al que responsabilizó de allanar el camino para la llegada de Javier Milei al poder: acusó a la gestión anterior de haber avalado "una estafa de Macri de 45 mil millones de dólares" y de haber llevado al país a "niveles de pobreza y de empobrecimiento" que, a su criterio, explican el surgimiento del actual Gobierno. "No salió de un repollo Milei, salió de todo ese desencanto y de esa decepción", sintetizó.

Consultado puntualmente sobre la consigna que circula en redes sociales planteando una alianza entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y Bregman, García fue categórico: "de cierto no hay nada". Cuestionó que, más allá de un "discurso distinto", Kicillof no ofrece "un programa alternativo" al ajuste, y mencionó como ejemplo que en la provincia de Buenos Aires "se ajusta la educación, se ajusta la salud, hay retraso salarial". Aclaró, de todos modos, que el espacio está "abierto" a trabajadores y trabajadoras que provengan del peronismo, a quienes convocó a "dar un paso distinto".

Contra los personalismos: la apuesta a la construcción colectiva

Consultado sobre cómo pretenden romper con la lógica de la política centrada en referentes individuales, García defendió una mirada colectiva del proceso político: "no hay un solo proceso en la historia de la humanidad de transformación social profundo que lo haya resuelto una, dos o diez personas". Remarcó que, frente a adversarios que calificó de "muy poderosos" —el poder financiero, las grandes corporaciones, Estados Unidos, Gran Bretaña por la cuestión Malvinas y el empresariado que impulsa reformas laborales y previsionales—, la única vía posible es "poner en movimiento a miles y miles de personas".

La agenda inmediata: la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre

Sobre el horizonte de corto plazo, García confirmó la organización de una "marcha de la bronca" a nivel nacional para el 19 de septiembre, con el objetivo de frenar el avance del Gobierno nacional sobre derechos sociales y democráticos. En Paraná, la convocatoria será a las 11 de la mañana en la Plaza 1° de Mayo, en sintonía con la movilización prevista para ese mismo día en Plaza de Mayo, en Buenos Aires.

De cara a 2027

Consultado sobre las perspectivas electorales del año próximo, García planteó que el objetivo del espacio es instalar en el debate público la idea de que existe una tercera vía, más allá de la polarización entre Milei y un eventual regreso del peronismo. Argumentó que el nivel actual de adhesión a la izquierda en las encuestas, cercano al 15%, representa "5 o 6 millones de personas", una base que el espacio buscará ampliar de cara a la elección. "Espero que a nosotros nos encuentren desplegando una campaña muy audaz en todo el país", anticipó.