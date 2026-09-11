La desaprobación de Milei alcanza el 58% y crece el malestar por empleo y corrupción

El relevamiento de AtlasIntel y Bloomberg, realizado entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, muestra que la desaprobación de Javier Milei llegó al 58% y supera por casi 20 puntos a la aprobación presidencial. El estudio, hecho sobre 2.193 adultos de Argentina, también registra una evaluación mayoritariamente negativa de la economía, el empleo y la gestión nacional.

La encuesta adjudica a Milei un 38,1% de aprobación y un 3,9% de respuestas indefinidas. La distancia entre quienes aprueban y desaprueban su desempeño es de 19,9 puntos porcentuales. La serie histórica incluida en el informe muestra que la imagen desfavorable y el rechazo a la gestión se consolidaron por encima de los indicadores positivos durante los últimos meses.

El 52,7% de las personas consultadas evaluó como malo o muy malo al gobierno de Javier Milei. En cambio, el 31,5% lo definió como excelente o bueno, mientras que el 15,8% lo calificó como regular.

La valoración de la administración nacional presenta un deterioro respecto de los niveles de apoyo que el Presidente mantenía al inicio de su mandato. La encuesta ubica la imagen negativa de Milei en 62%, frente a un 35% de imagen positiva y un 3% de respuestas sin definición.

En el listado de dirigentes medidos, la imagen de Milei queda por debajo de la de Myriam Bregman, que registra 43% positiva y 51% negativa; de Cristina Fernández de Kirchner, con 39% positiva y 55% negativa; y de Patricia Bullrich, con 38% positiva y 55% negativa. Axel Kicillof alcanza 36% de imagen favorable y 55% desfavorable.

El mercado laboral concentra la peor evaluación económica

La encuesta señala que el 70% califica como mala la situación del mercado de trabajo, mientras que solo el 14% la considera buena. Es el indicador con la percepción negativa más alta dentro de la evaluación de la economía actual.

El 63% de los encuestados describió como mala la situación económica del país, frente a un 24% que la consideró buena. En el plano familiar, el 49% señaló que su situación es mala, el 31% la ubicó en un nivel normal y el 20% dijo que es buena.

Las expectativas a seis meses tampoco reflejan una mayoría optimista. El 49% espera un empeoramiento de la economía argentina y el 37% proyecta una mejora. Para el mercado laboral, el 50% anticipa un deterioro, frente al 34% que espera una evolución favorable. Sobre la situación de sus familias, el 41% prevé un empeoramiento y el 32% una mejora.

El Índice de Confianza del Consumidor se mantuvo en terreno desfavorable. En la escala simplificada del informe, que descuenta 100 puntos de los valores originales, el indicador general se ubicó en -24,3 puntos. El índice de situación actual marcó -41,6 y el de expectativas, -11,4.

Corrupción y desempleo encabezan las preocupaciones declaradas

La corrupción fue identificada como uno de los principales problemas del país por el 44,4% de los consultados. El desempleo quedó muy cerca, con 43,9%, por encima de la situación económica, que alcanzó 32,1%, y de los altos precios y la inflación, con 28,8%.

La impunidad y el sistema judicial fueron mencionados por el 27,9% de los encuestados. También aparecieron el debilitamiento de la democracia y las instituciones, con 23,8%; los impuestos altos y las dificultades para los negocios, con 20,7%; y la inseguridad, con 20,3%.

La serie temporal sugiere que la inflación perdió peso relativo frente a la corrupción y el empleo dentro de las preocupaciones de la población. Corrupción y desempleo se ubicaron en torno al 44%, por encima de la inflación y los precios.

Una mayoría ve probable la aparición de nuevos casos de corrupción

El reporte también indagó sobre riesgos para los próximos seis meses. La posibilidad de revelaciones sobre grandes fraudes o esquemas de corrupción fue considerada muy probable por el 50% de los consultados y probable por otro 15%. En conjunto, el 65% la ubicó entre los escenarios de mayor posibilidad.

El aumento de robos y asaltos reunió un 38% de respuestas en la categoría “muy probable” y un 13% en “probable”. También se relevaron expectativas de huelgas de gran escala, protestas violentas y hechos vinculados con facciones criminales.

El índice de riesgo político para Argentina alcanzó 47 puntos. El informe lo elabora a partir de tres componentes: inestabilidad institucional, conflicto social y criminalidad y corrupción. Una puntuación más elevada representa una percepción mayor de riesgo.

La investigación utilizó el método de reclutamiento digital aleatorio Atlas RDR, con una muestra de 2.193 adultos, margen de error de ±2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.