La ola de migración interna y el plan de una provincia que podría duplicar su población

En febrero, en pleno conflicto por el cierre de Fate, un miembro del Gobierno que visita con frecuencia la Quinta de Olivos opinaba ante Infobae sobre las consecuencias del régimen macroeconómico que impulsa la administración de Javier Milei; en particular en lo relativo al empleo en los grandes conurbanos. “Todo forma parte de la transición de una economía soviética como la que nos dejaron. En ese proceso, se eliminarán trabajos improductivos, pero se crearán otros”, afirmaba.

En el Gobierno no ocultan que las reglas del juego que han impuesto en la economía en los últimos años fueron tendientes a favorecer a ciertos rubros como los hidrocarburos, la minería, la agroindustria y la intermediación financiera, en detrimento de los polos industriales en los conurbanos del AMBA, Córdoba y Santa Fe. El mes pasado, la actividad económica se recuperó un 0,8% mensual y 2,7% interanual principalmente por la tracción de los sectores primarios; mientras que la actividad industrial tuvo desempeños negativos.

La dinámica económica del Gobierno fue abordada en un extenso artículo publicado este jueves en el Financial Times. Al ser consultado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pronosticó que de perpetuarse ciertas condiciones macroeconómicas, podrían producirse importantes oleadas migratorias internas para las próximas décadas.

En concreto, afirmó que cuatro millones de personas podrían abandonar el Gran Buenos Aires en las próximas tres décadas para radicarse mayormente en la Patagonia y en el Noroeste Argentino. La hipótesis del funcionario divide ese desplazamiento en dos corrientes: una hacia los distritos petroleros y gasíferos de la Patagonia, y otra hacia las provincias del norte donde se concentran los nuevos proyectos de cobre, litio y plata.

De dónde vienen esos números

En el entorno de Sturzenegger explicaron que la estimación se desprende de una tesis hecha por alumnos de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés (UdeSA) titulada In the long run we are all in the Pampas: Un modelo de transición demográfica para Argentina.

A modo de síntesis, el texto plantea que si se consolidan la apertura económica, la desregulación y grandes inversiones en sectores exportadores como los mencionados anteriormente, Argentina podría experimentar una reversión parcial de la histórica concentración poblacional en el AMBA. El flujo migratorio partiría de las grandes áreas urbanas, en especial del Gran Buenos Aires, hacia provincias del interior con recursos naturales y nuevos proyectos productivos.

El modelo proyecta una reducción aproximada de 4,18 millones de habitantes del AMBA, o 23,9% de su población inicial, en ese contexto hipotético. No significa necesariamente que Buenos Aires quede despoblada, sino que perdería parte de su peso relativo dentro de la distribución territorial de la población argentina. En contraposición, marcan que hay provincias con posibilidades de duplicar su población, como Catamarca (237%) o Neuquén (180%).

¿El Gobierno está utilizando estimaciones o proyecciones como estas para realizar políticas públicas para favorecer esa eventual migración interna? Infobae consultó en diferentes despachos y en todos ellos la respuesta siempre fue negativa. “Es un proceso que eventualmente hará el mercado y que contará con la ejecución de las propias provincias, nosotros no tenemos nada que hacer”, afirmaron desde la Casa Rosada. En tanto, desde el Ministerio de Desregulación afirmaron que las estimaciones son utilizadas por Sturzenegger para sus discursos, pero que no es un insumo que se esté utilizando para definir algún tipo de medida o programa.

Diferente parece ser el caso de las administraciones subnacionales. Algunas advirtieron efectos concretos en los últimos años. Uno de los casos es la provincia de Neuquén. “Hoy están viniendo cerca de 30.000 y 35.000 personas al año”, destaca a Infobae el ministro provincial de Planificación, Innovación y Modernización, Ruben Etcheverry.

Los números que se evidencian en la provincia patagónica no son equiparables a la dinámica negativa de empleo que se está produciendo, por caso, en el Conurbano bonaerense. Tampoco estaría en condiciones de poder absorber los puestos de trabajo que se han perdido en el sector de los trabajadores registrados a nivel nacional. Los últimos números mensuales que elaboró la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) marcan que en mayo hubo 2.371 empresas menos que en abril y 70.217 menos trabajadores en el mes a nivel nacional.

Al margen de esta importante salvedad, desde la administración provincial que comanda Rolando Figueroa admiten que en los últimos años se ha ido incrementando notoriamente la llegada de personas que aplicó a empleos en el distrito o que pretende hacerlo.

Un informe gubernamental interno al que accedió Infobae analiza este caso: “El proceso puede verse acelerado por las crecientes asimetrías territoriales y por el deterioro de las condiciones sociales, laborales y productivas en otras regiones, particularmente en grandes aglomerados urbanos como el conurbano bonaerense, donde la pérdida de empleo formal, el cierre de establecimientos, la retracción industrial y el debilitamiento del comercio y los servicios reducen las oportunidades de inserción y pueden actuar como factores de expulsión”.

Etcheverry cuenta que están confeccionados diferentes programas a modo de poder anticipar los flujos migratorios hacia Neuquén, principalmente a través de la Secretaría del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE).

En esas oficinas realizaron una hipótesis de migración impactada por el efecto atractor de Vaca Muerta que muestra diferentes escenarios de crecimiento poblacional desde los más de 710.000 habitantes que fueron registrados en el Censo 2022.

Por el contrario, en un escenario que incluye además el componente migratorio proveniente del Conurbano Bonaerense, la población alcanzaría el millón de habitantes hacia 2030 y los dos millones hacia 2050.

Sobre estas posibles dinámicas ya se están empezando a pensar potenciales zonas de presión demográfica donde se necesitará generar infraestructura de manera preventiva. Un caso de desborde puede verse en Añelo, uno de los pueblos en donde más se ha visto el cambio de los últimos años respecto de Vaca Muerta. Tres meses atrás, el intendente Fernando Banderet pidió que no vayan más familias a instalarse al lugar por saturación en las escuelas y el sistema de salud.

En esa línea, la provincia está evaluando la posibilidad de poder crear un Fondo Federal de Infraestructura y Sustentabilidad Territorial de Vaca Muerta, convenios plurianuales Nación–Provincia, cupos específicos en fondos nacionales existentes y mecanismos de retorno territorial de la recaudación nacional incremental generada por la actividad energética. También crearán un Observatorio de la Dinámica Poblacional y Migratoria.

“De acá a 20 años pueden pasar muchas cosas. Esto es muy dinámico. Puede pasar algo con Vaca Muerta o vuelve un gobierno progresista que hace que la gente del Conurbano no se vaya. Es difícil hablar de proyecciones descabelladas. Se utilizan escenarios y sobre estos tenemos hipótesis que adoptamos y que suponemos qué puede pasar”, afirman en la Provincia.

Infobae