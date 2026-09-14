El Gobierno prepara una nueva reunión para organizar la visita de León XIV y evalúa un esquema de feriados

La próxima visita del Papa León XIV mantiene al Gobierno en actividad a la espera de que el Vaticano confirme la agenda oficial. Si bien se espera que el cronograma se oficialice este martes, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, prepara una nueva convocatoria para diagramar las actividades y definir el esquema de feriados.

Para ello, una vez oficializada la agenda, volverán a reunirse representantes de la Iglesia, el Poder Ejecutivo y los gobiernos de Buenos Aires, Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires. “Esta semana, el Vaticano deberá definir la agenda y a partir de ahí vamos a convocar a una nueva reunión con todos”, expresó una fuente oficial a Infobae.

La posibilidad de declarar feriados del 8 al 11 de noviembre, los tres días de la visita, está en estudio desde hace semanas. No obstante, en los últimos días, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires pidió a Nación que declare feriado el miércoles 11, cuando el Sumo Pontífice cierre su estadía con una misa en la plaza Belgrano en las afueras de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

“Al momento creo que el día mas factible es el lunes, pero el martes y el miércoles están en análisis”, sostuvieron desde la Casa Rosada ante la petición que trasciende a la administración de Axel Kicillof.

Reunión en la provincia de Buenos Aires para coordinar la visita del Papa León XIV

La menor de los Milei impulsó la creación de tres Comandos Unificados Federales para operar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en las localidades bonaerenses de Luján y Claypole; y en la provincia de Córdoba para velar por la seguridad del papa durante su estadía. La titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, trabaja en la preservación del orden público y en la garantía de las condiciones para el desarrollo de todas las actividades.

Tras la visita de la avanzada del Vaticano, el itinerario -que continúa en actualización- incluye hasta el momento actividades en los distritos mencionados. El arribo de la máxima autoridad de la Iglesia Católica está previsto para las primeras horas de la tarde del domingo 8 de noviembre.

El Papa será escoltado por una comitiva que lo trasladará hacia el centro porteño para participar del primer compromiso en agenda: una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General Don José de San Martín, en la plaza que lleva el nombre del libertador. Ese mismo día, mantendrá una reunión bilateral con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y luego saludará al Gabinete.

Al término, León XIV se trasladará al Palacio Libertad para encabezar un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. La jornada concluirá en la Nunciatura Apostólica, donde el Pontífice se hospedará durante su estadía.

El lunes 9 de noviembre, la jornada del Papa iniciará con una visita al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, donde se verá por primera vez con el gobernador Axel Kicillof. Se trata de una visita a una institución que asiste a personas con discapacidad, un tema sensible para el oficialismo. En carpeta figura una potencial recorrida por la cárcel de Devoto.

Por la tarde, de regreso en la Ciudad de Buenos Aires, está prevista una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles. Milei tiene previsto participar del evento. Por la tarde, el Papa visitará la Universidad Católica Argentina (UCA) para asistir a un encuentro con trabajadores y representantes gremiales.

La actividad fue coordinada con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y busca reunir a representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

En otra de las actividades previstas para el lunes, León XIV participará de un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín para luego encabezar una celebración en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Al término, cenará con los obispos.

El martes 10 de noviembre, el Pontífice desarrollará su agenda en Córdoba. La visita incluirá actividades públicas y encuentros con miembros de la Iglesia, pero además una misa y la recorrida de la Catedral cordobesa. Por la tarde, retornará a Buenos Aires en un vuelo especial y encabezará una vigilia con jóvenes.

Durante la última jornada en el país, el miércoles 11 de noviembre, León XIV tiene en agenda la celebración de una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján. En abril de 1987, Juan Pablo II también visitó el lugar durante su paso por el país.

Más tarde, el Papa podría asistir a la Villa Marista de Luján, y finalmente partirá hacia Perú desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.