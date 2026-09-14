El gobierno presentará el Presupuesto 2027 y se discute en el Congreso el proyecto anunciado sobre Malvinas

La actividad política se concentra esta semana en el Congreso. Además de la presentación del Presupuesto 2027, allí recalará el proyecto de Malvinas que el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional. Además, en el Senado se reanuda el debate por la Reforma Política mientras que la oposición, en Diputados, empujará los proyectos de endeudamiento y discapacidad a los que les fijó día y hora para firma del dictamen en la última sesión.

Se vienen días de alto voltaje en el Congreso. La semana quedará signada por el envío de dos proyectos de la Casa Rosada. Por un lado, el 15 vence el plazo para que el Presidente envíe a la Cámara de Diputados el Presupuesto 2027. Así que, las miradas estarán puestas no sólo en las prioridades –y recortes– que fije el mandatario para su cuarto año de Gobierno (nada menos que año electoral), sino también en las proyecciones del dólar e inflación, entre otras variables que se plasman en la “ley de leyes”.

Así mismo, se espera la presentación del proyecto de defensa de la soberanía nacional, que contempla sanciones para compañías vinculadas a operaciones no autorizadas en Malvinas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, publicó Ámbito.