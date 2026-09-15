Día clave para el Gobierno: expectativa por el Presupuesto y dilaciones en el proyecto de Malvinas

El presidente Javier Milei reunió el lunes a los diputados y senadores de La Libertad Avanaza en la Casa Rosada, pero no habló de geopolítica ni de la agenda parlamentaria. El mandatario dedicó las tres horas del encuentro a explicarles a los dirigentes de su espacio los principios básicos de su modelo, cómo responder a las críticas de la oposición y la situación de los principales indicadores de la economía argentina.

Aunque el Gobierno se prepara para enfrentar en las próximas semanas importantes desafíos en el Congreso, al jefe de Estado le interesa más que los legisladores entiendan primero por qué está convencido de que las medidas que está tomando son correctas, porque considera que las batallas parlamentarias que se vienen las va a ganar si logra la ventaja en el plano discursivo.

Un primer ejemplo de esto lo tuvo con la causa Malvinas, cuando el equipo que lo acompaña le acercó las encuestas que indicaban que la gran mayoría de la población apoyaba fuertemente las medidas que anunció por cadena nacional.

Aunque varias de las iniciativas vinculadas a este asunto ya fueron anticipadas, el Poder Ejecutivo todavía trabaja en la redacción final del texto que entrará por la Cámara de Diputados, en la que interviene principalmente el canciller, Pablo Quirno, pero todavía no tiene fecha para la presentación.

No obstante, la cúpula libertaria ya comenzó con las negociaciones con los aliados y le mostraron un primer borrador al PRO durante la última reunión que tuvieron con ellos en Casa Rosada, en el marco de los acercamientos para alcanzar acuerdos electorales en todo el país.

En aquella oportunidad, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, los enviados de Mauricio Macri a esa mesa, vieron la propuesta y aseguraron que, en principio, van a apoyarla.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se comprometió a pasarles en los días siguientes por WhatsApp la versión final, aunque hasta el momento ninguno de los dos la recibió.

Los tiempos también se extendieron porque el primero de ellos se encuentra actualmente en Washington, ya que acompañó al alcalde porteño, Jorge Macri, en la gira que está haciendo por los Estados Unidos, lo que pausó las conversaciones con los libertarios.

Por lo pronto, lo que sí enviará este martes el Ejecutivo es el Presupuesto 2027, que también ingresará por ese mismo recinto, pero a diferencia del otro proyecto, su contenido se mantiene bajo un estricto hermetismo y en el Palacio de Hacienda se niegan a dejar trascender ningún detalle.

Recientemente, la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, respaldó el rumbo de la economía argentina y rechazó, en línea con el Presidente, una de las principales críticas de la oposición, el nivel de endeudamiento de las familias.

“Estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente una vulnerabilidad financiera significativa”, expresó.

En las últimas horas circularon algunos supuestos detalles de su contenido, pero las autoridades nacionales aseguraron a Infobae que esas cifras no eran correctas, sobre todo en lo que respecta a la expectativa sobre la inflación y el valor del dólar.

Lo que sí está definido es que no va a ser presentado por Milei, como los años anteriores. Tampoco por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. El plan de gastos para el año que viene, que será electoral, se entregará directamente y sin exposición de los funcionarios de primera línea.

Por la tarde, en tanto, volverá a reunirse la mesa política en las oficinas del extinto Ministerio del Interior para, justamente, terminar de coordinar la estrategia legislativa de cara a la discusión de los dos mencionados proyectos.

Como siempre, el encuentro estará encabezado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; acompañada por Santilli e Ignacio Devitt, su segundo; ”Toto“ Caputo; Santiago Caputo, asesor presidencial; Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado; Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, y Fabián Fernández, secretario de Comunicación.

Será después de la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. La intención es terminar de ordenar la estrategia para el tratamiento de la ley de gastos y recursos y definir la hoja de ruta de las próximas semanas.

El debate por el Presupuesto abrirá una nueva instancia de negociaciones con gobernadores y bloques aliados, que reclamarán definiciones sobre los recursos destinados a las provincias, las obras de infraestructura y las transferencias nacionales. El oficialismo necesita construir acuerdos para conseguir la aprobación de una norma que considera central para sostener el programa económico.

De hecho, este fue uno de los mensajes que Karina Milei les transmitió a los legisladores en la reunión del lunes, cuando tomó la palabra por unos minutos, poco antes de que llegara el Presidente.

A la funcionaria le molestó que algunos integrantes del oficialismo hayan criticado a distintos mandatarios provinciales y referentes de partidos que serán fundamentales para aprobar las reformas en el Congreso.

En paralelo, el Poder Ejecutivo continuará trabajando en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que fue anunciado por Milei en cadena nacional y busca endurecer las sanciones contra las empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina en las islas Malvinas y en la Plataforma Continental.

Está cuestión seguirá así como uno de los temas de la agenda oficial, junto con el Presupuesto y la reforma electoral, que comenzará a debatirse este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. La Casa Rosada apunta a avanzar con esos proyectos antes de que las negociaciones por las elecciones de 2027 ocupen de lleno la dinámica del Congreso.