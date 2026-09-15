Se realizan clases públicas en las universidades del país en reclamo por financiamiento

Las universidades públicas de todo el país vuelven a las calles este martes 15 de septiembre, en una jornada de protesta acordada por el Frente Sindical Universitario para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En UNER se convocó una jornada de visibilización con clases públicas en la Facultad de Trabajo Social.

La medida convocada en todo el territorio nacional se inscribe en el conflicto que mantienen los docentes universitarios con el Gobierno de Milei, al que cuestionan por incumplir la legislación vigente y sostienen que lleva más de 300 días en “default” con el sector.

“Algo tan simple como que cumplan la Ley de Financiamiento Universitario”, es el reclamo que sintetiza la convocatoria impulsada por las organizaciones que integran el Frente Sindical Universitario, publicó Apf Digital.

La jornada de este martes forma parte de las acciones que el sector viene desarrollando para reclamar una recomposición de los salarios, el cumplimiento de los compromisos de financiamiento y respuestas para las universidades públicas.

“No bajamos los brazos”, señalaron desde el sector universitario al convocar a la movilización, en una nueva jornada de lucha que tendrá expresiones en distintos puntos del país, publicó Página Gremial.

En UNER

En la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) se llevará adelante una jornada de clases públicas en la Facultad de Trabajo Social, en el marco de acciones de visibilización de la lucha universitaria.

Tendrá el siguiente cronograma de cátedras:

a las 14 Teoría Política

a las 15:00 Análisis Institucional y Organizacional

a las 16:00 Teoría Sociológica

“Seguimos exigiendo al gobierno de Javier Milei que cumpla con sus obligaciones e implemente la Ley de Financiamiento Universitario”, se lee en la convocatoria.

Paritaria y acto

El plan de lucha previsto por la docencia universitaria continuará el jueves 17, con un acto en Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación. Será en simultáneo a la reunión paritaria que se desarrollará en ese lugar.

La docencia universitaria ya anticipó que si el gobierno no responde a sus demandas, responderá “con la fuerza colectiva que supimos construir”.