Dirigentes peronistas de todo el país se pronunciaron en contra de la eliminación de las PASO

Dirigentes peronistas de todo el país emitieron un comunicado conjunto contra la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Ante los reiterados anuncios oficiales acerca de la intención del gobierno nacional de suspender, o directamente eliminar, la realización de las elecciones abiertas, primarias y obligatorias (PASO) previstas para 2027, queremos expresar nuestro total y categórico rechazo a esa iniciativa arbitraria, que pretende modificar intempestivamente las reglas del juego democrático y proyecta un peligroso manto de sospecha sobre la legitimidad del futuro gobierno constitucional”, señalaron.

Sostuvieron que “la razón de ser originaria de las PASO fue la instauración de un sistema abierto para la selección de los candidatos de todos los partidos políticos, con la participación y directa de la ciudadanía, a fin de erradicar un mecanismo cerrado que permitía que las burocracias partidarias de siempre impusieran unilateralmente sus mezquinos intereses de círculo”.

“Más allá de las distorsiones que en el pasado entorpecieron su cabal funcionamiento, este mecanismo electoral es el único que puede garantizar una auténtica representación popular y la eliminación de las prácticas corruptas que desvirtúan hoy el sentido de la democracia y contribuyen al desprestigio de las instituciones de la República”, plantearon.

Alertaron que “esta maniobra electoralista, que beneficia tanto al oficialismo como a los aparatos partidarios tradicionales, se pretende instrumentar de una manera subterránea, a través de negociaciones secretas con algunos gobernadores, en un “toma y daca” característico del actual clima de corrupción generalizada que constituye un verdadero cáncer para la democracia argentina”.

“La intención de alterar maliciosamente las normas electorales constituye también una señal fuertemente negativa para la seguridad jurídica y la imagen de previsibilidad de la Argentina, absolutamente necesarias para garantizar el flujo de inversiones productivas indispensables para un desarrollo sostenido de la economía, única forma de terminar con el flagelo de la pobreza que afecta a millones de compatriotas”, manifestaron.

Por esos motivos, convocaron “a todas las organizaciones representativas de la sociedad a pronunciarse contra este proyecto antidemocrático y a movilizarse en defensa del derecho de los argentinos a elegir libremente a nuestros gobernantes sin interferencias que limiten su ejercicio”.

El comunicado fue firmado por:

Ex gobernadores: Ramón Puerta (Misiones), Vicente Joga (Formosa), Víctor Reviglio (Santa Fe), Mario Moine (Entre Ríos), Jorge Escobar (San Juan), Néstor Perl (Chubut) y Oscar Perassi (Jujuy). Vicegobernador de Salta: Antonio Marocco. Ex vicegobernadores: Julio Díaz Lozano (Tucumán) y Eduardo Arnold (Santa Cruz). Ex diputados nacionales: Emilio Martínez Garbino (Entre Ríos), Humberto Roggero y Eduardo Mondino (Córdoba), Jorge Díaz Martínez (Catamarca), Dante Basile (Buenos Aires), Fernando Lahoz (Corrientes) y Miguel Ángel Toma (CABA). Dirigentes: Emilio Ordoñez, Rodolfo Vacchiano y Oscar Camejo (Santa Fe), Guillermo Rosales Saadi (Catamarca), Marcelo Nasif (Jujuy), Carlos Guttner (Corrientes), Federico Martelli, Ernesto Tenembaum, Jorge Arias y Miguel Linber (provincia de Buenos Aires) y Jorge Pirra y Pascual Albanese (CABA).