Inocencia Fiscal II: el voto de los senadores entrerrianos

Los senadores nacional por Entre Ríos son, Romina Almeida, Adán Bahl y Joaquín Benegas Lynch.

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó y convirtió en ley el proyecto denominado “Inocencia Fiscal II”, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca incorporar nuevos contribuyentes al sistema formal y establecer modificaciones en materia fiscal.

El proyecto fue aprobado luego de un breve debate con 44 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención. Las cuatro votaciones en particular mantuvieron el mismo resultado.

Entre los representantes de Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, ambos integrantes de La Libertad Avanza, votaron a favor de la iniciativa. En tanto, el senador entrerriano Adán Bahl, del peronismo, se pronunció en contra.

La propuesta había sido enviada por el Poder Ejecutivo después del receso invernal y constituye la primera sanción de un proyecto de ley tratado íntegramente durante el actual período ordinario.

Además de La Libertad Avanza, acompañaron el proyecto senadores del PRO, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Moveré por Santa Cruz, Primero los Salteños y Despierta Chubut.

Según los fundamentos difundidos por el Gobierno, el objetivo de la iniciativa es ampliar la cantidad de contribuyentes incorporados al régimen formal. Desde el Poder Ejecutivo estiman que existen alrededor de US$170.000 millones fuera del sistema financiero.

En el recinto, el interbloque Popular, integrado por los bloques Justicialista, Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social Federal, fue el único espacio que votó en conjunto contra la iniciativa.