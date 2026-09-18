El Senado aprobó la reforma de biocombustibles: los cortes suben al 15% y al 10%

El Senado aprobó la reforma de biocombustibles con 41 votos a favor y 25 en contra. La iniciativa eleva los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%, porcentajes que comenzarían a aplicarse un año después de la sanción. El proyecto ahora será girado a la Cámara de Diputados para su revisión.

La votación se dio luego de que el Gobierno nacional ya había habilitado un aumento de hasta 15% de bioetanol en las naftas para amortiguar las subas de los combustibles. Con la nueva norma, el Congreso busca darle un marco permanente a los cortes y ordenar cómo se abastecen y cómo se comercializan estos productos.

El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, el PRO, Independencia, Primero los Salteños, Convicción Federal, el Movimiento por Misiones, la mayoría de la UCR y el senador tucumano Juan Manzur. En tanto, lo rechazaron el bloque justicialista, Movere por Santa Cruz y el radical Maximiliano Abad.

Los cambios que trae la reforma de biocombustibles

La votación se destrabó después de que se superaran las diferencias por la participación de las pymes de biodiésel. Las pequeñas y medianas empresas pretendían mantener su porción del 7,5% del mercado, mientras que el texto original contemplaba una reducción progresiva hasta su eliminación en 2031. Con la nueva propuesta, las firmas no integradas tendrán un piso mínimo del 4% entre el 1° de enero de 2031 y 2036, con lo cual conservarán una porción asegurada del negocio.

El tema tiene peso en la producción agropecuaria: en Entre Ríos, el maíz es una de las principales materias primas para la elaboración de bioetanol, en un contexto en el que la provincia alcanzó un récord histórico de producción agrícola.

La norma también acompaña el avance de otros proyectos de bioenergía en el territorio, como dos plantas de biogás que se impulsan en la provincia.

Qué dijeron los senadores

La agencia Noticias Argentinas retomó las manifestaciones de los senadores. La presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón, señaló que el dictamen “busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero al mismo tiempo crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías”. Agregó que la iniciativa “no solo aumenta los cortes del bioetanol y del biodiésel, sino que también regula cómo se abastecen esos cortes y cómo se comercializan estos productos”.

La senadora de Independencia, Beatriz Ávila, sostuvo que apoya “elevar al 15% el corte obligatorio” por su impacto “en el desarrollo energético, ambiental, industrial y regional”. “Esta ley tiene un sesgo federal en una Argentina desigual, con asimetrías. En el norte tenemos la caña de azúcar y para nosotros es importante que podamos avanzar”, manifestó.

El exgobernador tucumano Juan Manzur afirmó que la ley “pone la mirada en el norte argentino, en una zona pobre, una zona castigada”, y destacó que “va a repercutir muy positivamente en mi provincia, en Tucumán”, sobre todo entre los pequeños productores de la región.

La senadora cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, señaló que “Córdoba sigue marcando el camino en la industria de biocombustibles”. “Hoy Córdoba lidera el mercado de bioetanol y concentra casi el 70% de la capacidad instalada en la producción de etanol”, aseveró.

El senador peronista Fernando Salino mostró reparos al dictamen de mayoría: “hay muchas cosas que quisiéramos corregir. No podemos permitir todas las cosas que este proyecto delega en la reglamentación y que deberían estar contenidas en la propia ley”.

La presidenta de Convicción Federal, Carolina Moisés, afirmó que votará la ley “pensando en Jujuy, en los productores y en cada familia cuando escucha la sirena del ingenio, que significa trabajo”. “Vengo de San Pedro, rodeada de cañaverales”, agregó.

En el cierre del debate, el presidente del bloque justicialista, José Mayans, dijo: “no podemos acompañar por solidaridad con las provincias que nos están advirtiendo que las industrias se les pueden ir del lugar”.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, señaló que “se está discutiendo algo más grande que un porcentaje de corte. Estamos discutiendo qué reglas queremos para una industria estratégica para la Argentina durante los próximos 15 años”.