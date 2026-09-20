Michel: “El presupuesto 2027 sigue asfixiando a las provincias para someterlas políticamente"

En una extensa publicación en X, el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, analizó cómo el Presupuesto 2027 sigue asfixiando a las provincias y deja márgenes de discrecionalidad para presionar políticamente a las provincias.

El trabajo titulado "El látigo y la billetera" muestra cómo las provincias pierden por dos vías: (i) la Nación les pasa obligaciones —transporte, docentes, obras— sin los recursos, y (ii) recorta las transferencias no automáticas.

Mientras tanto, el gobierno se guarda una caja discrecional para negociar con los gobernadores, que, apretados por "los cambios en la reorganización de las competencias de los distintos niveles de gobierno" (Mensaje del Presupuesto, pág. 67), van a verse asfixiados por la Nación.

“Para perfeccionar el sometimiento, el gobierno se reserva partidas presupuestarias discrecionales que le permiten liberar recursos en negociación: la 'Jurisdicción 91', que pasa de $5,6 a $14,8 billones, es el ejemplo claro. Adentro está el programa 99, 'Otras Asistencias Financieras': $7,7 billones sin metas físicas, sin artículo que lo cree y sin criterio de reparto. Es la plata con la que se 'auxilia' (y presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos para cumplir con los servicios públicos que, de facto, tiene que afrontar. Es la moneda de cambio para lo electoral en el año 2027”, señaló el diputado nacional.

“En criollo, el presupuesto presentado por el gobierno nacional sigue transfiriendo obligaciones a las provincias sin asignar los recursos y se guarda fondos en una caja para “salvar” a los gobiernos provinciales que la falta de financiamiento someta”, agregó Michel.

Algunos datos para entender cómo se siguen transfiriendo obligaciones a las provincias sin los recursos respectivos:

-Transporte del Interior: El Fondo Compensador para el interior, que en el año 2023 fue de $102.000 millones y llegaba a 14.000 colectivos, fue eliminado en febrero de 2024 y en el 2027 sigue sin partida asignada. Pero en AMBA se mantienen $762.000 millones del Tesoro al fideicomiso (SISTAU/SIFER).

Los docentes del interior siguen perdiendo. El FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) alcanzó los $333.000 millones en 2023; el gobierno no lo paga desde 2024 y en 2027 no tiene partida. Para salario docente sólo queda el Fondo de Compensación Salarial, con $14.290 millones: una cifra irrisoria.

Rutas, obras y viviendas para el interior, a cargo de las provincias y sin asistencia de la Nación: 457 obras transferidas a provincias y municipios; traspasos de rutas nacionales por 20 años (mantenimiento, obras y peaje); ENOHSA disuelto; Procrear y Fondo de Vivienda Social liquidados; función Vivienda $26.000 millones, solo el 0,01% del gasto total.

Las responsabilidades vienen sin fondeo y se siguen recortando las transferencias. De hecho, las de capital a las provincias caen 20% real en 2027.

Respecto de los ingresos, Michel señalo que: “Además, entre los impuestos que más crecen están Combustibles (+59,3%), Derechos de exportación (+41,3%) y Derechos de importación (+39,2%), pero la Nación se queda con casi todo: exportación e importación no se coparticipan, y de Combustibles las provincias reciben apenas un cuarto. El resto queda en el Tesoro y en fideicomisos que acumulan $1,1 billones sin hacer obra pública: el gobierno incumple el destino que la ley les fija a esos fondos”.

Para finalizar, Michel apuntó contra la billetera que se guarda el gobierno: “La ‘Jurisdicción 91’ pasa de $5,6 a $14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio. No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve?: es la plata con la que se ‘auxilia’ (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos. Es la moneda de cambio que el gobierno de LLA se guarda para sus deseos electorales en el año 2027”.