Milei viaja a Estados Unidos a participar de la Asamblea General de la ONU

El presidente Javier Milei emprende un nuevo viaje internacional este lunes. Sin Karina Milei, visitará una vez más Estados Unidos, donde tendrá una agenda cargada: participará de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, recibirá una distinción de una entidad educativa de la comunidad judía y se reunirá con economistas liberales.

El jefe de Estado tiene previsto partir desde Buenos Aires este lunes a las 23 junto al canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo. Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, permanecería en Buenos Aires para monitorear la agenda doméstica. La comitiva presidencial sumará a Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, y se hospedará en el hotel The Langham, ubicado en la Quinta Avenida.

La llegada de Milei está programada para las 9:30 del martes 22 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Ese mismo día pero por la tarde, cerca de las 16, el presidente argentino disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah. Allí recibirá el premio ‘Ohev Yisrael’ (“aquel que ama al pueblo de Israel”), una distinción de la comunidad judía internacional otorgada a personalidades destacadas en reconocimiento a su firme respaldo al Estado de Israel, publicó Perfil.

A las 19, el libertario se reunirá con Roberto Salinas, un economista, analista y académico mexicano de pensamiento liberal. Salinas es además director de Atlas Network para América Latina, una red global de ONGs que promueve políticas de libre mercado, y preside el foro económico internacional Alamos Alliance, donde ejerce como director de Asuntos Internacionales en la Universidad de la Libertad en México. A las 20.30, el presidente tiene programado un encuentro con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín, profesor de la Universidad de Columbia.

El miércoles al mediodía, Milei participará en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se espera que se refiera a la reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas, en línea con el reciente giro discursivo de su gestión. Según publicó Infobae, el jefe de Estado haría un llamado a retomar las negociaciones diplomáticas con el Reino Unido, tras el último respaldo de Donald Trump a la postura argentina.

Después de la ONU, a las 16, el presidente argentino disertará en la conferencia "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security", organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI). Cerca de las 18, se reunirá con empresarios en Americas Society/Consejo de las Américas: estarán presentes su titular, Susan Segal, y una mesa de entre 12 y 15 CEOs y referentes de las firmas más importantes del mundo. Y a las 19.30 el mandatario tiene previsto un encuentro con el rabino Simón Jacobson, autor, conferencista y miembro del movimiento Chabad-Lubavitch, reconocido por fundar el Meaningful Life Center (Centro para una Vida Plena).

El jueves, a las 13:00, Milei expondrá en The Economic Club of New York, un organismo estadounidense, sin fines de lucro y apartidista, fundado en el año 1907, considerado el foro público más destacado del país, donde se debaten problemáticas económicas, sociales y políticas. Y a las 21 partirá de regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires, a donde llegaría el viernes a las 8.30, con aterrizaje previsto en la Aeroestación Militar Aeroparque.

Las actividades de Gabinete mientras Milei viaja a Estados Unidos

Este lunes cerca del mediodía, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará de la ceremonia oficial por la jura de jueces en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al ministro de Salud, Mario Lugones, expondrán en el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental que organiza la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en el Palacio Libertad, a las 14:30 y a las 17:00, respectivamente.

Santilli tiene previsto un encuentro el martes por la mañana con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en Casa Rosada. A las 13, después de la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, el ministro coordinador participará de una nueva Mesa Política. Será la primera tras la polémica que generó Patricia Bullrich en torno a los recortes en Discapacidad que, según ella, se incluyeron en el proyecto de Presupuesto 2027 sin previo aviso en esa reunión.

La discusión se profundizó este fin de semana cuando Santilli dijo que la jefa del bloque libertario en el Senado "se fue antes" de la reunión y que por eso no estaba al tanto de los cambios. "Lo que dijo Santilli es mentira", retrucó Bullrich este domingo.

El miércoles, el ministro de Justicia estará como orador en la apertura del encuentro “Nuevos Desafíos frente al Narcotráfico”, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, a las 14.30. En la mañana del jueves, Santilli se reunirá con el gobernador chaqueño, Leandro Zdero, en Casa Rosada.

El viernes a las 9.30, en el cierre de la semana, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, tiene previsto asistir de la apertura del Congreso Nacional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) – Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR). La acompañarán el director Ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y al subdirector, Ignacio Cabello, en la sede de la cartera nacional.