Argentina presentó una “protesta formal” por Malvinas en medio de la Asamblea de la ONU

El Gobierno presentó una protesta formal contra el Reino Unido en medio de la tensión por Malvinas, mediante la instrucción del canciller Pablo Quirno y en medio de la realización en Nueva York de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde este miércoles disertará Javier Milei.

Desde Cancillería manifestaron que esta nota "de protesta" expresa el "enérgico rechazo" del Gobierno argentino ante el reciente anuncio formulado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas respecto a la "pretendida extensión" de licencias de producción de hidrocarburos "offshore", así como de la "pretendida aprobación" para la adquisición de participaciones por parte de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la licencia PL001.

"La República Argentina reafirma categóricamente que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina", indicaron a través de un comunicado.

Asimismo, la cartera comandada por Quirno recordó que la realización de actividades unilaterales en el área sujeta a la disputa de soberanía "vulnera flagrantemente" la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a la Argentina y el Reino Unido a "abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación" mientras se encuentre pendiente la resolución pacífica de la controversia.

De esta manera, el Gobierno nacional sostuvo que impondrá "todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales" que estén a su alcance para "defender" los derechos soberanos y asegurar que quienes pretenden explotar "de manera ilegal" los recursos naturales nacionales, "respondan ante la ley".

"Quienes intervengan directa o indirectamente en estas actividades ilegales quedarán expuestos a las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes. La República Argentina reitera su disposición permanente a entablar un diálogo constructivo y sustantivo con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales tendientes a poner fin a la anacrónica situación colonial y resolver la disputa sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes de conformidad con la resolución 2065 (XX) y demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU", concluyeron.

AgenciaNA