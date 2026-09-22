Bahl impulsa una ley para que el Estado pueda anticiparse a los desastres

Se trata de modificar la Ley 27.287 del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). Asimismo, establece que la recuperación posterior a un desastre cuente con una planificación concreta.

El senador nacional por Entre Ríos, Adán Bahl, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley 27.287 del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para anticiparse a los desastres y mejorar la planificación de la recuperación.

La iniciativa incorpora mecanismos de acción anticipada, basados en información científica y umbrales objetivos, que permitirán activar protocolos y disponer medidas preventivas antes de que ocurra un evento adverso.

Además, establece que la recuperación posterior a un desastre cuente con una planificación concreta, con responsables, plazos, financiamiento y seguimiento, publicó APF.

El proyecto contempla especialmente la elaboración de protocolos para fenómenos que afectan al Litoral, como El Niño, las crecidas e inundaciones de la Cuenca del Plata y las sequías y bajantes extraordinarias del río Paraná y sus afluentes.

“Se trata de que el Estado no espere a que ocurra el desastre para actuar, sino que pueda anticiparse cuando la ciencia permite prever el riesgo”, señala la iniciativa del legislador nacional.