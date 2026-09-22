Milei llega a Nueva York y podría tener un encuentro con Trump en la sesión del Escudo de las Américas

Javier Milei aterrizará esta mañana en Nueva York, donde reforzará el reclamo por las Islas Malvinas ante la Asamblea General de la ONU, con una novedad de última hora en la agenda presidencial, luego de que la Casa Blanca confirmara el lunes por la noche que Donald Trump participará esta tarde de la sesión del Escudo de las América, en la que estará el líder libertario.

Esa será la primera actividad de Milei, a las 14 (hora local, las 15 de la Argentina), y según informó el gobierno norteamericano, Trump estará alrededor de media hora en ese encuentro de la coalición multinacional lanzada en marzo por el propio presidente republicano con líderes latinoamericanos afines para coordinar la seguridad regional y combatir a los carteles del narcotráfico.

Con el apoyo del Reino Unido, el gobierno de Malvinas extiende por cinco años todas las licencias petroleras

Si bien en el Gobierno señalaron antes del viaje que no había pautado un encuentro formal entre Milei y Trump, ambos líderes podrían tener interacción en esa sesión al margen de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

El 7 de marzo pasado, Milei fue uno de los 12 líderes latinoamericanos aliados de la Casa Blanca que participó del lanzamiento del Escudo de las Américas que encabezó Trump en su club de golf en Doral, Miami, un nuevo eslabón del renovado foco en América Latina de esta administración republicana.

El Gobierno había activado distintas vías diplomáticas para concretar algún tipo de encuentro entre Trump y Milei -al año pasado mantuvieron aquí una reunión bilateral- que sirva para reforzar la solidez de la alianza entre ambos mandatarios. Cerca del Presidente habían señalado a La Nación que “no es imposible” que ocurriera al coincidir ambos en distintos eventos en la semana que congrega a líderes mundiales en la ONU.

En tanto, más temprano, a las 11.45 (hora local, las 12.45 en la Argentina), Trump tendrá una reunión bilateral con el primer ministro británico, Andy Burnham, que llega luego de las expresiones del magnate sobre la postura norteamericana en la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. No trascendieron detalles de los temas que discutirán en su primer cara a cara.

La figura de Trump cobró protagonismo central en el diferendo luego de que el presidente norteamericano generara un temblor diplomático al sugerir en la Casa Blanca -por primera vez- que podría “revisar” la posición norteamericana de neutralidad sobre la soberanía de las islas y hasta se ofreciera como eventual mediador entre ambos países.

Trump ha utilizado sus expresiones sobre las Malvinas -ampliamente celebradas por la administración libertaria- como herramienta de presión a Londres para que incremente su gasto militar en la OTAN al nivel que exige Washington y por la falta de apoyo británico en la guerra en Medio Oriente.

Antes de brindar su tercer discurso en el tradicional atril del organismo multilateral, previsto para el miércoles cerca del mediodía, Milei mantendrá este martes a las 18.55 (hora local, las 19.55 en la Argentina) un encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, consolidado como uno de los funcionarios con mayor influencia dentro del gobierno republicano.

Presidencia

El jefe de la diplomacia norteamericana también estará en la sesión del Escudo de las Américas de la que participará Trump.

Aunque no trascendieron detalles sobre el encuentro, es previsible que el tema Malvinas esté sobre la mesa en la conversación de Milei y Rubio, a la vez que servirá para estrechar el sólido vínculo entre ambas administraciones.

Quirno es uno de los funcionarios que acompañan al mandatario argentino en el viaje a Nueva York, adonde arribarán al aeropuerto John F. Kennedy cerca de las 8.30 (hora local, las 9.30 en la Argentina).

Se sumarán allí el ministro de Economía, Luis Caputo, quien este lunes tuvo una presentación ante inversores en la sede del JP Morgan, y el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford.

Redes

Desde Casa Rosada confirmaron que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se quedó en Buenos Aires.

Tras participar de la sesión del Escudo de las Américas, a las 16 (hora local, las 17 en la Argentina) Milei dará una disertación en una institución educativa de la comunidad judía en Queens, Yeshiva Darchei Torah, donde le entregarán el galardón“Ohev Yisrael” por su respaldo a ese país.

Luego, a las 18 (hora local) recibirá al economista mexicano Roberto Salinas, director de Atlas Network en América Latina, donde promueve políticas públicas de libre mercado. Más tarde, tras el encuentro con Rubio, el Presidente se reunirá con el economista norteamericano Xavier Sala i Martín, defensor del liberalismo clásico de mercado y la globalización.

Como es habitual, Trump ofrecerá el martes por la noche en el Lotte Palace Hotel una recepción a los líderes que participan de la Asamblea. Está pautado que el líder republicano llegue a las 19.15 (hora local), y 25 minutos después aprovechará allí mismo para tener su primera reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La agenda oficial que distribuyó el Gobierno no confirmó la participación de Milei en ese evento (el año pasado asistió), pero allí es donde podría darse el encuentro con Rubio.

Con los resultados a cuestas de su reunión con Rubio y lo que arroje el encuentro entre Trump y Burnham, Milei se presentará por tercera vez ante la Asamblea General de la ONU el miércoles con un discurso delineado junto al asesor Santiago Caputo en el que destacará la defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas, luego de que el Gobierno endureciera las sanciones contra las empresas de hidrocarburos que operan en la zona de las islas.

Quirno anticipó que la situación por Malvinas será uno de los principales ejes del discurso y que Milei insistirá ante la ONU en el reclamo argentino “legítimo e irrenunciable” sobre las islas. “Invitamos al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales de conformidad con la resolución 2065 de esta Asamblea”, dijo el año pasado el Presidente.

Su discurso de producirá luego de que el jueves pasado el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas para que empiece a ser tratado en las respectivas comisiones. El texto tiene como objetivo endurecer las penas a quienes explotan los recursos naturales en el entorno de las Malvinas de forma ilegítima y “dotar al Estado de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.