Reino Unido prorrogó por cinco años las licencias petroleras en Malvinas

La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias petroleras vigentes para actividades offshore, una decisión que contó con el respaldo del Gobierno del Reino Unido y se conoció en medio de una renovada disputa con Argentina por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.

La extensión alcanzó a los permisos vigentes para operaciones petroleras y estableció además la posibilidad de sumar otros dos años, siempre que las compañías cumplan con los programas de trabajo acordados. Actualmente, las licencias se encuentran en etapa de exploración.

“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”, afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña a cargo de Comercio, Industria y Recursos Minerales. La funcionaria sostuvo además que consideran que se trata de recursos que deben desarrollar.

Sea Lion, en el centro de la disputa

La decisión adquirió especial relevancia por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. El emprendimiento ingresó en fase de desarrollo a fines de 2025 y las compañías proyectaron comenzar la extracción de crudo en marzo de 2028.

En paralelo, la administración isleña autorizó a una subsidiaria de Navitas a adquirir una participación del 65% en PL001, un bloque petrolero ubicado junto a Sea Lion. Según el comunicado difundido desde las islas, la operación buscará acelerar la evaluación y el desarrollo de esa área.

También cuentan con licencias exploratorias compañías como Borders & Southern, Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI. La ampliación de los permisos se produjo mientras el Gobierno argentino intensificó las medidas administrativas y judiciales contra las empresas vinculadas a estas actividades.

Argentina intensificó las acciones contra las petroleras

La Cancillería argentina rechazó las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización nacional y sostuvo que las licencias concedidas por las autoridades británicas carecen de validez. El Gobierno también avanzó con denuncias y procedimientos administrativos contra empresas y accionistas relacionados con la explotación petrolera en la zona.

Además, la Justicia Federal argentina intervino sobre Sea Lion. La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictó una medida cautelar que ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras destinadas a poner en funcionamiento el proyecto petrolero. La medida había sido solicitada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.

El Reino Unido, por su parte, rechazó la jurisdicción argentina sobre las empresas que operan en las islas y respaldó las actividades económicas autorizadas por la administración isleña. Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, y sostiene que las acciones unilaterales vinculadas con los recursos naturales contradicen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas.