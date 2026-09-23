Discapacidad: el oficialismo da marcha atrás con lo que presentó en el Presupuesto

Presionado por propios y ajenos, el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás en materia de discapacidad. Esta tarde, las autoridades de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados se reunieron con representantes de los bloques aliados y cerraron un acuerdo que echaría por tierra el apartado del Presupuesto que derogaba varios artículos clave de la prórroga de la emergencia y que terminó por implosionar puertas adentro del Gobierno, reproche de Patricia Bullrich mediante.

El más resonante: se mantendría la actualización mensual del nomenclador a los prestadores. Un punto que hasta último momento generó resistencia del Poder Ejecutivo y que por estas horas todavía requiere el visto bueno de la Casa Rosada.

Pese a ello, a la salida del encuentro, Pro y UCR señalaron que el oficialismo les confirmó el cambio, central a la hora de asegurarse su acompañamiento este miércoles en la comisión de dictamen.

Esta era una de las modificaciones que había quedado en la mira el miércoles pasado, cuando se conoció que el Presupuesto girado por el Poder Ejecutivo planteaba que “el nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales” y habilitaba a que cada obra social o prepaga fijara sus propios valores en la negociación.

Durante el encuentro, encabezado por Martín Menem, el titular del bloque, Gabriel Bornoroni, y Laura Rodríguez Machado -articuladora directa de las conversaciones con los aliados- se les hizo entrega de un borrador que cumpliría con la mayoría de los postulados de la emergencia, pero dándole un marco de permanencia.

Es sobre esta cuestión que repara el oficialismo a la hora de buscar el respaldo de sus aliados, al remarcar que se trata de una iniciativa “superadora” que incluiría una partida en el Presupuesto para dejar atrás la emergencia. Además, incorpora un reclamo del Pro: que se publique el cronograma de pago de las compensaciones por la emergencia.

El texto oficialista, del que todavía falta pulir la letra chica y obtener la aprobación de la Casa Rosada, mantiene los principales aspectos de la emergencia en discapacidad, lo que supone un giro drástico en la estrategia del Gobierno y va en dirección opuesta a lo que pretendía el Poder Ejecutivo. Incluso, representa un retroceso respecto de lo planteado en conversaciones previas con los aliados, cuando el oficialismo todavía contaba con cierto margen de negociación.

Tal es así que hasta el fin de semana, LLA insistía con incluir en el documento una actualización bimestral para los prestadores. Pero las presiones políticas internas, a raíz del cimbronazo que provocó el Presupuesto y la salida del titular de Discapacidad, Alejandro Vilches, acotaron ese margen.

“Esto es un triunfo del trabajo de los aliados”, resumen desde el Pro, conscientes de que el Gobierno quedó acorralado en un frente político y ante la negativa de la oposición a acompañar el capítulo 6 del proyecto de Presupuesto.

Así, el Gobierno mantendría además el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y de las pensiones no contributivas por invalidez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, y contemplaría su continuidad en caso de que el beneficiario tenga un empleo, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, informó La Nación.

Entre los diputados que participaron de la reunión estuvieron, por LLA, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo y Laura Rodríguez Machado; por los bloques aliados, Karina Banfi (Fuerza del Cambio), Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba y Antonela Giampieri (Pro), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martínez (Provincias Unidas), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal), y Karina Maureira (La Neuquinidad).

Si bien la mayoría de los diputados se mostraron proclives a respaldar este miércoles a LLA en un dictamen de mayoría, algunos aliados hablaron de “cautela” a la hora de revisar la letra chica del proyecto del Gobierno.

La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural.

¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron?

En ese sentido, se manifestaron legisladores del espacio de Provincias Unidas que lidera Gisella Scaglia, quienes manifestaron su rechazo a la iniciativa libertaria y, en cambio, anticiparon su apoyo a la prórroga de emergencia.

“La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada", sentenció el diputado Pablo Juliano en X.

Algunas dudas también imperan en el espacio de Argentina Federal, liderado por Herrera Ahuad.

La desconfianza radica, sobre todo, en la maniobra del Ejecutivo, luego de haber difundido un Presupuesto que iba en dirección contraria a las negociaciones vigentes. Algo que no solo descolocó a la oposición dialoguista, sino que puso en jaque a los negociadores del oficialismo y al propio Martín Menem, que no estaba al tanto.

Frente a este escenario, el bloque que conduce Bornoroni prepara para este miércoles una reunión con todos los bloques aliados, previa a la comisión de dictamen del mediodía, en la que terminarán de repasar la letra chica del texto difundido este martes a los bloques y donde se dará cuenta del respaldo, o no, de la Casa Rosada.