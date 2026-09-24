El Senado cambió la reforma de la carta orgánica del Banco Central y el proyecto regresa a Diputados

Con el aval de los aliados y toda la oposición dialoguista, el Senado aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por 46 votos afirmativos, 22 negativos y 0 abstenciones. El dictamen sufrió cambios, por lo que debe volver a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Tal como adelantó parlamentario.com, los artículos 3 y 4 del proyecto fueron modificados para que la remoción del Directorio requiera mayoría absoluta y no dos tercios como propuso el Poder Ejecutivo en el texto original que aprobó la Cámara baja el 26 de agosto. Del mismo modo, se estableció que la Cámara alta conserve la atribución constitucional de exclusividad respecto al tratamiento de nombramientos.

Los jefes de bancada del oficialismo, los aliados y la oposición dialoguista acordaron fijar la obligatoriedad de envío de los pliegos dentro del mismo año legislativo cuando las designaciones sean en comisión. Dado que la Cámara alta logró cosechar 4X votos afirmativos, la Cámara de Diputados podrá insistir con el dictamen primario si es que consigue una mayoría calificada. Caso contrario la ley será sancionada con los cambios que impuso el Senado.

Además de La Libertad Avanza, el Pro y la Unión Cívica Radical, votaron a favor Convicción Federal, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Moveré por Santa Cruz, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Independencia y La Neuquinidad. Solamente el interbloque Popular votó en contra en la general.

Entre los principales cambios que propone el Gobierno nacional, la más rimbombante es definir como misión central del BCRA a la preservación del valor de la moneda nacional. Y a su vez, elimina los objetivos múltiples definidos en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, en la presidencia de Cristina Kirchner.

También, se elimina la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del directorio del BCRA; se derogan los adelantos transitorios y se prohíbe al Banco Central otorgar préstamos al Estado nacional, provincias, Ciudad de Buenos Aires y municipios; y el BCRA no podrá adquirir títulos emitidos por el Estado nacional al momento de su colocación.