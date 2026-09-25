La CGT se reunirá el martes para definir cómo seguir tras las recientes marchas contra el Gobierno

- Más de 20 gremios de la CGT se reunirán el próximo martes en un encuentro de la "mesa chica ampliada", a fin de comenzar a explorar los próximos pasos a seguir luego de las tres marchas que realizaron en conjunto con las dos CTA y los movimientos sociales en los recientes meses.

Los máximos referentes de la entidad de la calle Azopardo se reunirán desde las 16 en la sede del sindicato de la UOCRA, confirmaron fuentes sindicales a Noticias Argentinas.

La idea es definir nuevas acciones en el marco del plan de lucha que anunciaron meses atrás, habiéndose cumplido ya las tres marchas que se habían programado en aquel momento, que en realidad contemplaba una más, para principios de este mes por el Día de la Industria, pero se canceló por algunas diferencias entre la CGT y las dos CTA.

Ese mismo martes, a su vez, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, realizará a las 17, en el Salón Felipe Vallese de la sede de la CGT, el conversatorio “Democracia en disputa: las derechas y los desafíos del campo popular”, que fue definido como "un espacio destinado a promover el intercambio y la reflexión sobre la realidad política y social de América Latina".

Previamente, el lunes, habrá una conferencia de prensa en la sede central de la CATT, ubicada en Av. Jujuy 1074 (CABA), con la presencia del sociólogo brasilero Emir Sader, se informó en un comunicado.

El martes, la actividad contará con la participación de Sader y de Kelly Olmos, diputada nacional y ex ministra de Trabajo.

Así, el conversatorio se desarrollará a partir de cuatro ejes principales: “Dependencia económica, dependencia cultural; “Independencia económica y Trabajo”; “Multipolaridad y América Latina” y “Participación de la clase trabajadora y la democracia social”.

Agencia NA