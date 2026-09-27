Michel criticó al presidente Milei porque “les mintió a los jóvenes” al prometer que iban a cobrar en dólares

El diputado nacional Guillermo Michel cuestionó el vínculo que Javier Milei construyó con los jóvenes y afirmó: “Milei habló con los jóvenes, pero les mintió”. En ese sentido, recordó que durante la campaña muchos jóvenes creyeron que con el nuevo modelo económico iban a “ganar los mismos dólares”, a partir de contenidos que se viralizaban en redes sociales. “Todo era mentira. Están ganando menos y en pesos”, sostuvo.

Michel planteó que, frente a esa realidad, el peronismo tiene que reconstruir su vínculo con las nuevas generaciones y hablar de sus problemas concretos. “El peronismo no le habla a los jóvenes”, señaló, y remarcó la necesidad de “mejorar mucho en redes y mejorar el discurso, especialmente en torno al empleo”.

En ese sentido, el diputado entrerriano cuestionó que el espacio concentre su discurso en la propia militancia: “La mayoría del peronismo le está hablando a la interna, al militante”. Para cerrar, sostuvo que el desafío es “salir de eso y hablar de los problemas de la gente”, para volver a discutir qué valores representa el peronismo frente a las nuevas generaciones.