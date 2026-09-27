Promesas de grandes inversiones y respaldo político y empresario, las claves de la semana argentina en París

Javier Milei intentará renovar las expectativas de lo que la Argentina puede llegar a ser en un futuro próximo. El lugar elegido para revelar al mundo de los negocios globales la potencialidad nacional en sectores estratégicos es París. La “Argentina Week” que se desarrollará la próxima semana en la capital francesa contará —aseguran— con millonarios anuncios de inversión, respaldo al rumbo de varios gobernadores y empresarios, y una reunión bilateral entre el presidente argentino y su par galo, Emmanuel Macron.

Curiosamente, el debate sobre el devenir económico criollo que se desarrollará entre el miércoles y el viernes próximo en la Ciudad Luz se superpondrá con el Coloquio de IDEA en Mar del Plata. Según supo este medio, muchos de los habitués anuales de la costa ya tienen sus tickets aéreos para seguir a la gran comitiva política que cruzará el Atlántico. Allí se embarcarán miembros de la UIA, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio y Servicios.

No es para menos. Gran parte del poder político argentino estará en París. Allí aterrizará, además del Presidente, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Se sumarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Desregulación, Federico Stuzenegger; el de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. Asistirá además el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. Santiago Caputo, que no suele viajar en las comitivas oficiales y pone actualmente el foco en el vínculo con EE.UU., no irá a Francia, publicó el diario La Nación.

En momentos en que la Casa Rosada necesita del apoyo político de las provincias para eliminar las PASO, entre otros proyectos en el Congreso, y cuando se busca proyectar oficialmente al mundo que el rumbo económico se mantendrá firme más allá de 2027, se subirá al avión más de una decena de gobernadores. Entre ellos, Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilnek (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). También viajará a París Jorge Macri (CABA).

Del llamado “G6” (Grupo de los seis) argentino se moverán hacia el Viejo Continente, por lo menos, Martín Rappallini (UIA), Nicolás Pino (SRA) y Mario Grinman (CAC), según confirmó el diario La Nación. Pero se sumarán además hombres importantes de sectores claves y generadores de divisas que el Gobierno busca impulsar, como Marcos Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Horacio Marín (YPF), Martín Migoya (Globant), Julian Escuder (Pluspetrol Argentina), Sergio Mengoni (Total) e Ignacio Costa (Río Tinto), entre otros, como Mariano Bosch (Adecoagro), Alejandro Elsztain (Cresud), Manuel Antelo (Grupo Antelo) y Juan Pablo Bagó (Grupo Bagó).

A diferencia de lo que pasó con la “Argentina Week” en Nueva York, París sumará nombres internacionales. Estarán Patrick Pouyanné (Total), Margarita Dreyfus (Grupo Louis Dreyfus), Gary Nagle (Glencore), Héctor Grisi (Santander), Claudio Descalzi (Eni) y Ahmed AL Jaber (ADNOC), entre otros. También Jérôme Pécresse, CEO global de Rio Tinto, que pasó esta semana por la Argentina. Algunos adelantaron que podría haber un anuncio de una firma global relacionado con el desarrollo de un mineral que, esta vez, no es el litio.

El “más grande de la historia”

“Va a ser el roadshow más grande de la historia argentina”, dijo a el diario La Nación uno de los organizadores del evento que tuvo su primera parada en Nueva York, con algunos inconvenientes técnicos, en marzo pasado. Por mencionar solo dos de ellos: allí arrancó el “Caso Adorni”, que derivó en la traumática salida del exjefe de Gabinete, y se profundizó también frente a ejecutivos de las finanzas globales la guerra contra Techint y Aluar.

A diferencia de lo que ocurrió en Nueva York, cuando Milei venía de ganar las elecciones intermedias en el país, el desafío en la capital francesa será convencer al poder económico europeo de que en 2027 se mantendrá el rumbo pese a algunos datos negativos de la economía argentina en el primer semestre que impactaron en su imagen. Pese a ese mal trago presente, el Presidente y su equipo vienen de sellar un financiamiento para infraestructura –energética– con Estados Unidos por US$7000 millones.

Así, los organizadores afirmaron que el objetivo parisino del Gobierno será mostrarles a capitales franceses y europeos, principalmente, aunque también habrá empresarios de Asia y Medio Oriente, las principales inversiones que se están desarrollando en el país, acelerar otros procesos de desembolsos y aterrizar algunos “proyectos potenciales en carpeta”. El foco, se sabe, estará puesto en energía, minería, agro, tecnología y la inteligencia artificial.

La Argentina Week se realizará entre el 30 de este mes y el 2 de octubre en la capital francesa; habrá un encuentro entre el Presidente y su par francés, Emmanuel Macron.

Los proyectos aprobados actualmente bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) son 23 por US$49.766 millones -en evaluación existen iniciativas por US$159.480 millones- en sectores de energía eléctrica, gas y petróleo, minería, siderurgia e infraestructura. El “Súper RIGI” para atraer rubros aún no desarrollados está en el Congreso, señaló el diario La Nación.

La organización de la “Argentina Week” en París estuvo a cargo del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, y contó además con el apoyo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que dirige Diego Sucalesca. De hecho, el funcionario de Cancillería, que saltó a la fama por negarse a hablar en el Parlamento francés ante un mapa que mostraba a Malvinas como británicas, será el anfitrión, el miércoles a las 19.30 (hora francesa), de un cóctel de bienvenida en la embajada. Sielecki dará la bienvenida con el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure. “Es un gesto a nivel continental”, dijeron por la importancia del funcionario.

Sin embargo, el plato fuerte de la Semana de la Argentina será el jueves 1° de octubre. En la sede de la OCDE en la capital francesa, Caputo y Bausili describirán la transformación macro del país. Más tarde, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, dará un panorama sobre la situación energética mundial moderado por Daniel González, secretario de Energía y Minería. Le seguirá un panel con Marín y los CEO de ADNOC y Eni, sumado a una “alocución especial” del CEO global de Total.

Recién allí llegará el discurso del presidente Javier Milei ante el auditorio. Luego se reunirá con un grupo de empresarios, según su agenda tentativa. Esa misma tarde, Milei será recibido por Macron en el Palacio del Elíseo. Será una reunión bilateral con un formato distinto, de mesa de trabajo con foco “en las relaciones económicas entre ambos países”. No habría, según dijeron fuentes oficiales, una conferencia de prensa tras el encuentro, aunque sí es probable que haya una recepción para la delegación argentina. El viernes, además, el Presidente recibirá un premio del París Economic Forum. Se lo darán, según contaron, por la tarde en el Automóvil Club de Francia. Antes se verá con el premio Nobel de Economía Philippe Aghion, destacó el diario La Nación.

Pero antes de recibir ese galardón, el jueves, habrá actividad hasta tarde con varios debates: sobre el gas argentino (Bulgheroni, Figueroa y Weretilneck, además de Egber Laege, CEO de SEFE Group); la monetización de los productos de Vaca Muerta (Mindlin y Fabrizio di Amato, CEO de Tecnimont); la innovación en el sector minero (Cristel Bories, CEO de Eramet); las oportunidades del litio (Pécresse), las del cobre (Nagle); las del campo (Bosch; Elsztain; Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone; Michael Gelchie, CEO de Louis Dreyfus Company; y Mustafa Terrab, CEO de OCP); el desembarco de marcas francesas en la Argentina (Antelo y Sabine Mulliez, accionista, Groupe Mulliez); las inversiones en salud (Lugones, Bagó y Jörg-Michael Rupp, presidente de Interpharma y titular de Roche International) y las nuevas oportunidades para la Argentina (Migoya; Matthias Cormann, secretario general de OCDE; John Denton, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional; Grisi y Martin Varsavsky, cofundador y presidente de Inception Fertility). Cerrarán el día más intenso de la semana Quirno y Sturzenegger.

El viernes se realizarán seis eventos sectoriales en diferentes sedes en París. Habrá, entre ellos, uno sobre tecnología e IA, otro sobre energía y minería, también de comercio internacional (donde se hablará del acuerdo Unión Europea y Mercosur, que tuvo en Francia a un país contrario a varios puntos del tratado), la mencionada entrega del premio a Milei como “economista más influyente del mundo”, una ronda de negocios para la pesca y un evento de clausura “muy vistoso”, según los organizadores. ¿Un concierto?

“Va a ser un viaje muy ambicioso”, describieron en el Gobierno. Allí esperan un resultado: un “efecto contagio” que sirva para atraer inversiones al país.