El FMI advirtió al Gobierno que es importante ampliar el crecimiento a los sectores rezagados y a trabajadores

Al respecto concluyó que “Toda esta estabilización es importante y constituye una base clave para el crecimiento sostenible en Argentina”. Sin embargo, también señaló que “Existe un reconocimiento mutuo entre el FMI y las autoridades argentinas sobre dos aspectos en materia de crecimiento”. Continuando con lo ya apuntado en su momento por la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, precisó que “el primero es que debe continuar el trabajo para fortalecer verdaderamente la resiliencia de Argentina”.

Con relación al segundo, consideró que “es importante garantizar que el crecimiento —que hasta ahora se ha concentrado fuertemente en los sectores de energía, minería y agricultura— se amplíe y se distribuya de manera más uniforme tanto en los demás sectores de la economía como entre los trabajadores”.

Agregó que “Esto significa que, en este momento, gran parte del enfoque de las discusiones, además de los detalles técnicos del programa, se centra realmente en cómo Argentina puede consolidar los logros de la estabilización alcanzada y extender esos beneficios a toda la economía”.

Terminó este punto enfatizando que “Esto será esencial para respaldar una mayor inversión, sostener un crecimiento económico duradero, fomentar la creación de empleo y, en última instancia, brindar mejores oportunidades para el pueblo argentino, que es, por supuesto, el objetivo final”.

Misión del FMI en la Argentina

También se refirió a la misión técnica liderada por Joyce Wong, que visitó Buenos Aires entre el 21 y el 29 de septiembre. Esta misión formó parte de las discusiones para la tercera revisión bajo el programa del SAF (Servicio Ampliado del FMI). “Las conversaciones continúan y seguirán en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel del personal técnico para esta tercera revisión”, afirmó Kozack.

Con relación a preguntas realizadas por representantes de la prensa -incluido Ámbito - referidas a la desaceleración de la actividad económica y el impacto sobre la recaudación impositiva, la portavoz dijo que “formarán parte de los debates que se están llevando a cabo entre el FMI y el equipo económico, por ejemplo, sobre el impacto potencial en los ingresos fiscales. Temas como este se discutirán entre el equipo y las autoridades.”

El análisis de las cuentas del país en el primer semestre habría dado resultados dispares. El Banco Central logró un sobrecumplimiento en el objetivo de acumulación de reservas internacionales, pero el sector público registró un desvío respecto a la meta de superávit fiscal primario.

La autoridad monetaria alcanzó con exceso la meta de divisas. El cumplimiento estuvo favorecido por un revalúo contable del oro y por una flexibilización previa del propio Fondo, que en mayo había reducido la exigencia original en esta materia. En materia fiscal, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario de $6,29 billones entre enero y junio. A pesar del signo positivo, la cifra quedó por debajo de la meta semestral de $6,86 billones.

En medios oficiales se explicó este desvío al bache en los ingresos provocado por la postergación de vencimientos del Impuesto a las Ganancias, aunque analistas privados también apuntan al impacto de la recesión sobre la recaudación tributaria – en lo que va del año cayó cerca de 4%, descontada la inflación-.

Según trascendió, el Ministerio de Economía solicitaría un perdón (waiver) para destrabar un próximo desembolso por unos u$s800 millones. Las deliberaciones que la misión tuvo en los despachos del Banco Central se desarrollaron en un clima de tensión financiera en la plaza local. Durante los diez días de auditoría, el Riesgo País escaló más de 10% superando los 600 puntos básicos, una señal de desconfianza que mantiene cerrados los mercados internacionales de crédito para la Argentina.

A este panorama se sumó la publicación de indicadores económicos adversos: una contracción de la actividad económica en julio —la peor desde la pandemia— y un incremento de los índices de pobreza del primer semestre. En sintonía con estos datos, bancos de Wall Street como el JP Morgan recortaron sus proyecciones de crecimiento, alertando sobre una inminente recesión técnica para el tercer trimestre.

Fuente: Ámbito Financiero.