Milei dijo que cuenta con “una bazuca” de USD 75.000 millones para enfrentar “intentos desestabilizadores”

El presidente Javier Milei reiteró que, si su Gobierno es reelecto el año que viene, “2028 será el mejor año económico de la historia”. La misma idea el Presidente expresó en New York durante su exposición ante inversores y banqueros de Wall Street. Además, durante el evento en Francia defendió su gestión y lanzó críticas al kirchnerismo.

“Hoy la Argentina quiere ser el país más pro mercado de Occidente y ya es uno de los que más crece. El camino que tenemos por delante es claro: no vamos a descansar hasta hacer a la Argentina el país con mayor libertad económica del mundo. Durante estos primeros casi tres años de nuestra gestión, ya logramos lo que muchos decían que era imposible. Heredamos un Estado quebrado que estaba camino a una de las peores crisis de su historia, y entendimos que la raíz del problema era sencillamente que teníamos un Estado gigantesco que no podía financiar su gasto”, expresó.

Además, aseguró que cuando asumió “teníamos un déficit de cinco puntos del PBI en el Tesoro y otros diez en el Banco Central, lo cual era una situación trágica y que nos dejaba al borde de una hiperinflación. Solo para tener un orden de magnitudes, teníamos cuatro bases monetarias venciendo a un día en el Banco Central en pasivos remunerados y teníamos el equivalente de diez bases monetarias venciendo a un día en la deuda financiera en pesos del Tesoro Nacional”.

Con respecto a las elecciones que vienen, y los riesgo de volatilidad que suelen traer, aseguró que el Gobierno cuenta con “una bazuca” de unos 75.000 millones para enfrentar el contexto. “Estamos bien armados para los intentos desestabilizadores y golpistas”, dijo y agregó que “sabe que está en la silla eléctrico, pero igual vamos a ganar. Ya lo dijo JP Morgan: si ganamos vamos a conseguir el investment grade, algo que no es menor”. Algo que, dijo bajará la tasa de interés y generará un proceso de crecimiento muy fuerte y “caída aún más fuerte de la pobreza”.

Ahí invitó a los inversores a “entrar ahora”. “Después de que seamos investment grade quizás ya sea tarde”, dijo y generó aplausos en el auditorio, consignó Infobae.

Milei repasó los indicadores macroeconómicos de su administración y afirmó que, al asumir, el Estado argentino presentaba un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del producto bruto interno (PBI), divididos entre cinco puntos en el Tesoro y diez puntos en el Banco Central. Según el mandatario, esa situación generaba una dinámica de emisión monetaria que podía multiplicar por quince la cantidad de dinero circulante en un solo día.

El presidente atribuyó la resolución de ese cuadro a la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificó como “el mejor ministro de Economía de la historia argentina”, y mencionó también al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Milei remarcó que el ajuste fiscal se completó “respetando la santidad de los contratos”, sin incurrir en default ni en confiscaciones de ahorros.

Comparó también el desempeño de su Gobierno con el de las tres administraciones previas y afirmó que la suya es la única con resultado financiero positivo y la única que redujo el endeudamiento total del país. Agregó que su gestión registra el mayor incremento de jubilaciones, la mayor acumulación de reservas internacionales y la mayor suba de exportaciones de los últimos períodos. “La comparación, señores, es demoledora”, afirmó ante el auditorio.

Milei proyectó que, al cierre de su mandato el año próximo, la economía argentina acumulará un crecimiento superior a 16 puntos, frente a una expansión promedio inferior al 6% en el conjunto de los países de la OCDE. El mandatario sostuvo que ese nivel de crecimiento equivale a entre tres y cuatro veces el promedio histórico del país.

Planteó también que la Argentina reúne condiciones para posicionarse en el desarrollo de inteligencia artificial, por su disponibilidad de energía, minerales, tierras a baja temperatura y capital humano especializado, y adelantó que el Gobierno avanzará en un marco legal para atraer inversiones en ese sector.

El presidente recordó que su espacio político ganó las elecciones legislativas de octubre con una diferencia de 17 puntos sobre la segunda fuerza, pese a sostener el rumbo económico sin modificaciones previas a los comicios. Sostuvo que, de repetir ese resultado en 2027, su gobierno podría alcanzar el control de la Cámara de Diputados y acercarse a la mayoría en el Senado. Milei cerró su exposición con un mensaje dirigido a los inversores presentes, a quienes aseguró que su gobierno no aplicará medidas de estímulo electoral que comprometan el esquema fiscal vigente.

La Argentina Week comenzó en París con un encuentro en la Embajada argentina que reunió a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes de empresas de energía, minería, agroindustria, tecnología y finanzas. La iniciativa apunta a presentar ante inversores europeos las oportunidades que ofrece el país, con foco en Vaca Muerta, la actividad minera y el sector agropecuario.

El lanzamiento contó con la participación del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, y del ministro de Economía francés, Ronald Lescure. Mientras tanto, la delegación argentina incluyó al ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el titular de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Comunicaciones, Fabián Fernández, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Además, viajaron 13 gobernadores: Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Las actividades principales se desarrollarán en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se prevén exposiciones y anuncios vinculados con inversiones. Además, mandatarios y funcionarios señalaron que existe interés por los proyectos argentinos, aunque persisten interrogantes sobre la continuidad de las políticas económicas y regulatorias. La previsibilidad será un factor clave en este intercambio.