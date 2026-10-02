DNU 70: la oposición pide sesión especial el 15 de octubre y Osuna advierte que "una patria no se vende"

La oposición presentó ante la presidencia de la Cámara de Diputados un pedido de sesión especial para el jueves 15 de octubre, en la que buscará rechazar el DNU 70/2023. Así lo confirmó la diputada nacional por Entre Ríos Blanca Osuna.

La decisión se precipitó tras el reciente fallo de la Corte Suprema que, según Osuna, dejó en pie la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por ese decreto. "Lo que hizo es habilitar la extranjerización de la Argentina", afirmó la legisladora, que calificó la actuación del máximo tribunal como una forma "que avergüenza absolutamente".

La sesión del 15 de octubre: tres temas en el temario

"En el día de hoy hemos presentado ante el presidente de la Cámara una solicitud de una sesión especial para el día jueves 15 de octubre", detalló Osuna.

El pedido ya estaba previsto para tratar dos iniciativas opositoras: el endeudamiento familiar y la continuidad de la emergencia en discapacidad. Según explicó, son temas que la oposición obligó a tratar "por emplazamiento". Tras el fallo de la Corte, el temario sumó un tercer punto: "incorpora entonces el rechazo al DNU 70".

Osuna admitió -en declaraciones a Un martillo para darle forma - Radio Plaza- que los plazos le resultan largos: "Me parece que falta una enormidad de tiempo". Pero señaló que responden a los tiempos administrativos de la Cámara y que, mientras tanto, "interviene el trabajo político para lograr consensos" que permitan que los tres temas "se aborden, se traten y se aprueben".

Por qué el DNU sigue vigente

Para que un decreto de necesidad y urgencia pierda validez, deben rechazarlo ambas cámaras del Congreso. "El Senado en su momento logró rechazarlo", recordó Osuna. En cambio, en Diputados el oficialismo y sus aliados contaron en 2023, 2024 y 2025 con "una mayoría apropiada para sostener ese decreto".

La legisladora propuso usar las dos semanas que faltan "para profundizar debates, de esclarecer, de explicar, porque no sé si todos y todas en la Argentina tienen claro cuál es el sentido último de lo que está en juego".

Qué es el DNU 70 y qué leyes modificó

El DNU 70 fue parte del primer paquete de medidas que firmó el presidente Javier Milei apenas asumió, en diciembre de 2023. Según Osuna, "de manera insólita e inusitada modifica casi 300 normas" y deja sin efecto "leyes que son sustantivas, que son importantes".

Entre ellas mencionó la Ley de Tierras de 2011, "una ley muy debatida y que fue aprobada con una amplísima mayoría en ambas cámaras". También la ley de alquileres, la ley de góndolas, normas sobre la fabricación nacional de medicamentos y el control de las prepagas.

Para la diputada, el objetivo del decreto "era instalar una Argentina desregulada". "Y de hecho lo logró", sostuvo, con "una serie de consecuencias" que, a su juicio, afectan la vida cotidiana de los argentinos.

El fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras

Osuna repasó el recorrido judicial del caso. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata pidió ante la Justicia federal la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70, que derogaba la Ley de Tierras.

El juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar al planteo y ratificó la vigencia de la norma. El Gobierno apeló, y la Cámara Federal de La Plata también declaró la inconstitucionalidad de ese artículo.

"Y ahora, de manera inusitada, o no tanto, la Corte, estos tres personajes, de una forma que avergüenza absolutamente, lo que hizo es habilitar la extranjerización de la Argentina", cuestionó.

"Un razonamiento absolutamente extraño"

Lo que más le llamó la atención fue que la Corte no reconociera a los excombatientes legitimidad para litigar. Son, dijo, "personas que fueron a batallar en defensa de nuestra tierra en Malvinas, en defensa de la soberanía argentina", a quienes el tribunal no les da "entidad para acudir a la justicia en defensa justamente de lo que ellos entienden que es lo que está en riesgo, que es la soberanía".

"Un razonamiento absolutamente extraño que resuelven a favor de Milei", afirmó. Consultada sobre si el fallo implicaba una derrota para la movilización popular, respondió: "Muestran las verdaderas cartas del poder". Y agregó que "las cuestiones no se agotan" gracias a "la fortaleza que puede mostrar nuestro propio pueblo" y al compromiso de los legisladores.

Los jueces en la comitiva a París

Osuna sumó un elemento que, a su juicio, explica el fallo. Citó a la periodista especializada en temas judiciales Luciana Bertoia, quien siguió el viaje del presidente Milei a París, del que también participó el gobernador de Entre Ríos.

Según relató la diputada, de acuerdo con lo que le comentó la periodista, en la comitiva viajaron tres jueces "vinculados a temas estratégicos", como Vaca Muerta o cuestiones referidas a la Patagonia.

Osuna lo vinculó con el interés de "grandes centros de poder" en esa región y mencionó como "caso emblemático" al empresario tecnológico Peter Thiel y su interés "por instalarse en la Argentina o en la Patagonia".

"Lo que hace la Corte no es un arranque así en contra de soldados que defienden la soberanía. Es mucho más que eso: es una sujeción al poder económico y una burla tremenda a la capacidad de nuestro pueblo", sostuvo.

La calle: movilizaciones el 7 y el 15 de octubre

La diputada anticipó que la sesión estará acompañada por movilizaciones. Antes, el 7 de octubre, habría una marcha frente al Palacio de Tribunales, sobre la calle Talcahuano, en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, Osuna contó que se reunió con gremios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, que tienen previsto movilizarse el mismo 15. "Es otra índole de reivindicación, pero de algún modo tienen esos vasos comunicantes", explicó, en referencia a la defensa de la universidad pública.

Para la legisladora, el temario de la sesión "no es de la Cámara de Diputados, es del pueblo argentino". Y en el caso del DNU 70, es una cuestión "de defensa soberana". "Una patria no se vende, efectivamente", cerró