Entrerrianos fueron elegidos para ocupar cargos en la conducción nacional de la Federación Agraria Argentina

En el 112° Congreso Anual Ordinario de la Federación Agraria Argentina, realizado en Rosario, entrerrianos fueron votados para ocupar distintos cargos en la conducción nacional de la Federación Agraria Argentina (FAA).

Sebastián Klug (Bovril) continúa como secretario de Finanzas en la conducción nacional de Federación Agraria. “Asumo nuevamente una responsabilidad enorme, en un momento muy especial, ya que ingresé a la entidad cuando era muy chico, a participar en el Centro Juvenil Agrario, desarrollando una carrera: primero como presidente del Centro Juvenil de Bovril, luego como coordinador de la Juventud a nivel provincial y, posteriormente, durante tres años, como director nacional de la Juventud. Ahora, continúa, doy un paso más al integrar el Consejo Directivo Nacional, siendo reelecto como director, pero ya como mayor, y con la responsabilidad de seguir como Secretario de Finanzas de Federación Agraria”. El federado remarcó que “siempre defendimos, desde la Juventud, el hecho de que los jóvenes se tienen que preparar, capacitar para ocupar distintos lugares en la dirigencia y animarnos a asumir responsabilidades cuando esos espacios se abren. Entiendo que la Federación Agraria está demostrando que esos lugares se pueden ocupar y que los que venimos participando desde muy chicos, dando los pasos que corresponden, formándonos en los centros juveniles, podemos pasar a tener responsabilidades concretas en la conducción”, señaló.

“Tomo, como siempre, con muchísima responsabilidad, las funciones que me otorgaron, sin olvidarme del Centro Juvenil, la Filial Bovril, de la cual formo parte y soy vicepresidente, como así también de toda la gente que fue parte de ese recorrido”, remarcó. “Para mí, resalta, asumir funciones cada vez mayores refuerza los lazos con mis orígenes, además de la experiencia acumulada volcada en nuevas responsabilidades en la institución, como mayor en la entidad, a la vez de seguir acompañando y aconsejando a los que vienen transitando en la Juventud”.

Lucero Kühn, de 21 años, estudiante de Agronomía, oriunda de Bóvril y electa directora Nacional de la Juventud Agraria, señaló que es “algo muy fuerte, que me generó mucha emoción y, si bien estaba en mi norte llegar a ocupar ese puesto, no lo esperaba tan pronto”. Dijo que “vamos a retomar el plan de viviendas para la juventud agraria y hacer hincapié en la incidencia, una de las herramientas fundamentales de la lucha feminista por la soberanía alimentaria”.

Luciano Challio, productor federado de San Salvador, reelegido como vicedirector de Federación Agraria, destacó la continuidad del trabajo en el Distrito III Entre Ríos y se planteó como objetivo “profundizar las gestiones sobre las principales problemáticas productivas”.

En particular, se refirió a la situación del sector arrocero, que atraviesa “una de sus campañas con menor superficie sembrada de las últimas décadas, estimándose en alrededor de un 30 % menos de hectáreas respecto del año anterior”. Explicó que la combinación de dificultades climáticas y problemas económicos “llevó a muchos productores a reducir o directamente abandonar la siembra”, aunque sostuvo que las perspectivas para la próxima campaña son mejores debido al repunte de los precios internacionales del arroz, asociado a factores climáticos externos.

Otro de los temas centrales es la participación de la Federación Agraria en el CORUFA, organismo encargado de regular el uso del agua en Entre Ríos. Al respecto, Challio destacó la importancia de que “las entidades rurales participen en estos espacios para abordar cuestiones como la registración de pozos y los problemas que afectan a los productores”.

También señaló que la citricultura “atraviesa una situación similar a la del arroz, principalmente por la caída del consumo interno y las dificultades de comercialización”.

Respecto del financiamiento, explicó que se gestionó una línea provincial a través del Fondo de Garantías de Entre Ríos (FOGAER), pero que las condiciones ofrecidas por el Banco Nación “no resultaron suficientemente atractivas para muchos productores”. Según señaló, esto llevó a algunos a no tomar los créditos y optar por cultivos de menor costo, con consecuencias sobre el empleo, los molinos y toda la actividad económica vinculada al arroz.

Finalmente, Challio plantea que el próximo año será especialmente importante para la representación gremial, tanto por las dificultades productivas como por el contexto electoral. Considera necesario fortalecer el diálogo con el Gobierno Nacional, al que caracteriza como “más difícil de abordar que el Gobierno Provincial”, y aprovechar el período electoral para plantear directamente las demandas del sector.

En relación con las retenciones, aclaró que el arroz no está alcanzado actualmente por ese impuesto y que el reclamo principal de la Federación Agraria había sido la implementación de financiamiento adecuado para evitar la caída de hectáreas sembradas durante una coyuntura desfavorable.

Advierte que “las consecuencias de la reducción de la superficie no se verán completamente en el corto plazo, sino que repercutirán durante la próxima campaña en la menor cantidad de arroz que llegará a los molinos y en el conjunto de actividades económicas vinculadas al sector”.

Adolfo De Zan, presidente de la Filial Larroque, relató su participación en el Congreso Nacional de la entidad. Explicó que fue convocado por la presidente de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, para “integrar la lista en las elecciones nacionales, como director suplente por un período de un año”.

El dirigente destaca especialmente el significado que tiene para una Filial pequeña como la que preside contar con “representación en la conducción nacional de Federación Agraria”. Consideró que esta participación “permite defender los intereses de los pequeños y medianos productores, a quienes identifica como un sector cada vez más vulnerable”.

En ese sentido, valora el trabajo de la conducción nacional y particularmente de Sarnari, a quien describe como “una dirigente con una fuerte presencia territorial y comprometida con acompañar a productores de distintas regiones del país”.

Expresó su preocupación dado que “cada vez quedan menos pequeños y medianos productores y muchos están siendo desplazados del circuito productivo”. Resaltó, por un lado, “el orgullo por la representación alcanzada a nivel nacional” y, por otro, “la incertidumbre respecto del futuro de los productores de menor escala y de las posibilidades de sostenerlos dentro de la actividad agropecuaria”.