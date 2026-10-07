A dos décadas de su sanción, Osuna destacó la ESI como una política pública que amplió derechos

A 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, la diputada nacional Blanca Osuna encabezó junto a Gabriela Estévez y Graciela Morgade un encuentro federal en defensa y reclamo del cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, nos encontramos para celebrar una política pública que transformó escuelas, familias y vidas en todo el país.

“La ESI se gestó en el gobierno de Néstor Kirchner, en el marco de una gran arquitectura normativa de la educación, donde se gestaron leyes importantísimas para nuestro país. Este encuentro es para celebrarla, pero también para defenderla”, sostuvo Blanca Osuna.

En ese sentido, remarcó que una ley necesita de una decisión política para hacerse efectiva: “La ley es un espíritu, una vocación, pero necesita de la política para que llegue a cada uno de los hogares. La ESI vino para dar lugar y voz a confesiones dormidas, a miedos y a situaciones que no lograban tener un espacio, y darles una contención”. Además destacó que la ESI trascendió las aulas y llegó a las familias y a la comunidad.

“Esta ley, que fue pensada para la escuela, trascendió las aulas y abrió un camino que hoy, más que nunca, ante el abandono de Milei, se sostiene con miles de esfuerzos.” Durante la jornada, Graciela Morgade destacó que “la ESI es un derecho” y que contribuye a visibilizar y prevenir abusos y violencias, construir aulas libres de discriminación y promover el respeto por las identidades y diversidades sexuales.

También señaló que la ESI fue resultado de una decisión política y del acuerdo de las comunidades educativas y estudiantes. Gabriela Estévez remarcó que la ESI permitió discutir la sexualidad más allá de una mirada biologicista, incorporando el placer y el deseo, y brindando herramientas para prevenir y denunciar abusos y violencias. “Fue la antesala para discutir el matrimonio igualitario y, en definitiva, leyes que promueven derechos y refuerzan aún más la democracia”, señaló.

También participaron protagonistas de la sanción de la ley en 2006. La diputada mandato cumplido Juliana Marino recordó que “esta ley fue fruto de una masa crítica que fuimos consiguiendo” y afirmó: “Lo personal es político. No hay ley si no hay política pública”.

Marita Perceval, senadora mandato cumplido, llamó a construir “más ESI emancipadora”. La referente feminista Nelly Minyersky destacó que las conquistas de derechos dejan herramientas que perduran: “La marea siempre se retira, pero deja la ley”. También reivindicó el autocuidado y remarcó que niñas y niños necesitan que la familia, la sociedad y el Estado estén presentes para garantizar sus derechos.

Por tratarse de un encuentro federal, se compartieron voces y experiencias de implementación de la ESI desarrolladas en distintos territorios del país, entre ellos Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza.

En representación de Entre Ríos participaron de manera presencial la profesora María Elena Soñez, asesora pedagógica de la Secretaría de Escuelas y consejera directiva, y la licenciada María Sol Barrera, secretaria de Escuelas de la FHAyCS-UADER.

Las juventudes también tuvieron un lugar central. Desde los centros de estudiantes plantearon la necesidad de defender y actualizar la ESI frente a las nuevas formas de violencia que atraviesan las tecnologías y los vínculos.

“La ESI es una conquista social y es parte de nuestra formación ciudadana”, expresaron. Desde el Colegio Carlos Pellegrini señalaron: “Los jóvenes somos las principales víctimas de su desfinanciamiento”. "La ESI es un derecho conquistado, una herramienta emancipadora y una conquista social que vamos a defender, sostener y actualizar siempre", conluyeron.