Intendentes de todo el país pidieron una reunión urgente con Milei y reclamaron fondos para municipios

Más de 500 intendentas e intendentes de todo el país, reunidos en la Federación Argentina de Municipios, reclamaron una reunión urgente con el presidente Javier Milei y pidieron una corrección del rumbo económico. Rosario Romero, presidenta municipal de Paraná, participó del encuentro.

En un documento de la Asamblea de la FAM, los jefes comunales exigieron la restitución de los fondos educativos y de los recursos transferibles a provincias y municipios, además de la reactivación de la obra pública nacional, con prioridad en las rutas clave para las economías regionales.

La entidad sostuvo que los gobiernos locales reciben menos recursos mientras deben atender más demandas sociales, y advirtió que “miles de vecinos llegan a los municipios con una misma preocupación: cómo llegar a fin de mes”.

Entre los reclamos, la FAM incluyó la protección de pequeños y medianos productores, con crédito y acompañamiento; la defensa de la calidad de vida de los jubilados; y la prioridad presupuestaria para salud y discapacidad, con medicamentos, vacunas, hospitales y prestaciones garantizadas.

También pidió restituir la asistencia alimentaria para todos los comedores y no dejar “librada a su suerte” a las familias que debieron endeudarse para pagar servicios, alquiler, transporte y comida.

En materia institucional, los intendentes reclamaron transparencia y debate parlamentario sobre el endeudamiento nacional, la protección del territorio argentino y cualquier acuerdo que comprometa la soberanía.

“El rumbo económico y las prioridades sociales deben cambiar con urgencia, porque el camino elegido por el Gobierno Nacional conduce a más pobreza, exclusión e injusticia”, planteó el documento.