La AGN reveló que el Banco Central perdió más de u$s1.000 millones por operaciones con el oro

Sin embargo, la AGN subrayó que ese mismo año, bajo la actual gestión de Santiago Bausili y con fines de cobertura, “el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente). De acuerdo con los EECC, el resultado de estas operaciones arrojó una pérdida de $1,5 billones (equivalentes a u$s1.023 millones), que se pagó con divisas. Al cierre del ejercicio auditado ya no existían posiciones u operaciones abiertas por este concepto”.

La Auditoría dio un paso más al afirmar que se trata de un movimiento con pérdidas inéditas: “Desde que se auditan los Estados Contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo, como las mencionadas operaciones de derivados que han generado una pérdida de más de u$s1.000 millones para la entidad”.

“En síntesis: durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió u$s1.023 millones, según surge de las registraciones contables”, remarcó Olmos.

Por último, la sesión cerró con un dato en lo concerniente con la auditoría sobre los envíos de oro al exterior: “Quiero aclarar que la AGN se encuentra trabajando en la auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas (oro) por parte del BCRA. En ese informe se podrá saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el país o, en su defecto, quien se benefició. Dicho informe se encuentra desde hoy, en el BCRA para su descargo”.

Fuente: Ámbito Financiero.