La Cámara de Diputados de la Nación oficializó la convocatoria para las sesiones del 15 y el 21 de octubre

Con la firma del secretario Parlamentario Adrián Francisco Pagán, se dio a conocer las convocatorias formales a los diputados y diputadas nacionales para tomar parte de sesiones las próximas dos semanas: la del jueves 15, pedida por la oposición para tratar como elemento central el rechazo al DNU 70/23; y la del oficialismo, para la semana siguiente para tratar temas que figuran en el primer llamado y otros de reciente dictamen.

La convocatoria del jueves que viene se conoce desde hace rato y fue encabezada por el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, y otros legisladores, con el siguiente orden de tratamiento: en primer lugar, figura la ley sobre Endeudamiento Familiar; luego el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, también conocido como Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, y cierra la lista la reforma de la Ley 27.793, de Emergencia Nacional de Discapacidad, para prorrogarla hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive. La cita es a las 14.

Ese llamado ya tuvo amplia difusión y la novedad es su oficialización. La otra sesión había ya trascendido y adelantada por el portal Parlamentario, pero no se conoció el pedido de convocatoria: directamente se difundió una sesión convocada por Gabriel Bornoroni -y otros diputados- para el miércoles 21 de octubre, a las 12. El temario incluye el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, tema que esperan dictaminar el miércoles que viene y ya cuenta con media sanción del Senado, publicó el portal Parlamentario.

A continuación, tratarán la creación del Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos, que obtuvo dictamen el pasado 22 de septiembre; como así también un proyecto dictaminado el martes último: las modificaciones al Código Penal para incluir la figura de Vandalismo Rural.

El temario continúa con el tratamiento de la transferencia del Estado nacional a la provincia de Chaco del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB), ubicado en el departamento de San Fernando, y quedan para el final los dos temas emplazados oportunamente por la oposición: el proyecto de Emergencia Nacional en Discapacidad, y el de Endeudamiento Familiar. Ambos incluidos, como está dicho, en la sesión del jueves que viene, pero convocados bajo la presunción oficialista de que no tendrán tratamiento en esa jornada, a la espera de que fracase dicha sesión.

En el bloque que preside Gabriel Bornoroni son optimistas respecto de que el espectro opositor no logre el quórum este jueves 15. Al respecto, hay diputados de la oposición dialoguista que dejaron trascender que van a acompañar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y no la Ley de Fortalecimiento del Sistema, dictaminado el 23 de septiembre pasado, señaló el portal Parlamentario.

De igual manera, la bancada oficialista apelará a la caída del quórum y poder dar debate sobre su despacho, una semana después, como pretende hacer con el proyecto de Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores que busca abordar la problemática del endeudamiento familiar.

En el caso de la creación del Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo, obtuvo luz verde en la Comisión de Acción Social y Salud Pública el pasado 22 de septiembre.

Por último, la transferencia a la provincia del Chaco del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras, una propiedad del Estado nacional que funcionaba como centro de almacenamiento y embarque de granos, el dictamen fue firmado en el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Municipales y Presupuesto y Hacienda el 30 de septiembre pasado.

Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Convocado a debatirse el próximo miércoles 14 en Asuntos Constitucionales y Legislación General, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue incorporado al temario de la sesión del próximo 21 de octubre. El tema que tanta polémica generó en el Senado fue activado por La Libertad Avanza en virtud de dar el debate por la Ley de Tierras Rurales ante el primer fallo de la Corte Suprema.

Sin embargo, la restitución de la Ley 26.737 podría generar que los integrantes de la oposición dialoguista (Argentina Federal, Provincias Unidas, Independencia y Elijo Catamarca) se inclinen por no acompañar este expediente. Sobre todo, por el rechazo social que generó cuando se debatió en el recinto de la Cámara de Senadores el pasado 6 de agosto.

Lo cierto es que La Libertad Avanza quiere tratar el expediente, dictaminarlo y llevarlo al recinto el 21 de octubre con los otros cinco proyectos de ley.