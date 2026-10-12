Con Milei en el exterior, el Gobierno busca acelerar los tiempos legislativos y acordar con aliados

Con un margen de tiempo cada vez más estrecho, el Gobierno busca acelerar el calendario legislativo y definir los próximos pasos en el Congreso. Para eso, la mesa política volverá a reunirse el martes a las 13, luego de que debiera suspender su último encuentro, con el objetivo de empezar a consolidar los primeros acuerdos con los gobernadores aliados.

Se trata de una semana clave para el Poder Ejecutivo, que deberá resolver los debates internos en torno a los criterios y plazos que maneja el reducido círculo de confianza de Milei para avanzar con las negociaciones con los mandatarios provinciales. En paralelo, se concentrará en la agenda local que el presidente Javier Milei, volcado al frente internacional, dejó en manos de sus colaboradores.

En ese esquema, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió permanecer en el país mientras el mandatario prepara una nueva visita a Estados Unidos. Milei partirá el martes a las 23 en el que será su viaje número 19 al país desde el inicio de su gestión, con el objetivo de respaldar a su par Donald Trump antes de las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre.

Con el libertario dedicado a convencer a los votantes latinos de Estados Unidos sobre las bondades del programa del republicano, que enfrenta números adversos en las encuestas, el ala política trabajará a contrarreloj para consolidar la sanción de la reforma electoral, una de las apuestas del oficialismo para allanar el camino hacia la reelección en 2027.

Los acuerdos con los 13 gobernadores aliados persiguen un doble objetivo: por un lado, construir una base que fortalezca las chances por otros cuatro años de gestión y, por el otro, garantizar los respaldos legislativos necesarios para avanzar con las reformas que el Ejecutivo busca impulsar antes de 2027.

En el plano de las negociaciones provinciales, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, uno de los funcionarios que busca cerrar acuerdos cuanto antes junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, continuará la ronda de reuniones individuales con los gobernadores. Tras recibir a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) sobre el cierre de la semana pasada, en su entorno anticipan que trabajan en una nueva agenda de encuentros para los próximos días.

En medio de las primeras conversaciones, los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, en calidad de dirigentes de La Libertad Avanza, buscan preservar la identidad de La Libertad Avanza en el interior del país. Para eso apuestan a cerrar entendimientos “por provincias” en función de las particularidades de cada territorio. “¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?”, se preguntó el titular de la Cámara de Diputados durante un encuentro de dirigentes libertarios que se realizó el viernes en Tigre, bajo el lema “Hacia una Argentina próspera”.

La discusión sobre los límites de las alianzas no es nueva. También estuvo presente en 2025 y se vincula con el debate en torno a la situación económica del país. “Considerar que la incertidumbre económica deviene de la política es pensar qué fue primero, si el huevo o la gallina. Si bien todos trabajamos en pos del objetivo de la reelección y queremos arreglar, sabemos que hay escenarios donde estamos mejor posicionados. Tampoco es cuestión de entregar todo”, expresó una fuente libertaria ante Infobae.

Esta semana, los alfiles libertarios volverán a reunirse con los representantes del PRO en el marco de los encuentros quincenales que mantienen para acercar posiciones de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

A la fervorosa necesidad de eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), para la que el oficialismo descuenta que empezó a sumar voluntades, debe añadirse el Presupuesto 2027. También la definición de la estrategia para hacer frente al objetivo de la oposición de voltear el DNU 70/2023 y de sancionar los proyectos de morosidad y de discapacidad.

En ese marco, el oficialismo convocó a una mega sesión especial para el miércoles 21 con la intención de tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que sigue pendiente, y avanzar con las iniciativas sobre morosidad y discapacidad negociadas con los bloques aliados. Tras el fallo de la Corte Suprema, en Casa Rosada se muestran dispuestos a habilitar el debate sobre los límites a la venta de tierras a extranjeros, si el tema surge durante el tratamiento en comisiones del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Con el calendario legislativo ajustado, el Gobierno deberá sostener las negociaciones parlamentarias mientras Milei profundiza su proyección internacional. El Presidente volverá a Madrid el 19 de octubre para respaldar a referentes de la derecha española, entre ellos el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

A la agenda legislativa se suma la organización de la visita del Papa León XIV, prevista para el 8 de noviembre. Bajo la coordinación de Karina Milei, distintas áreas del Ejecutivo profundizarán los preparativos.

Pese a la información sobre su estado de salud y la eventual intervención para tratar un nódulo pulmonar, en Balcarce 50 aseguran que el cronograma no sufrió modificaciones. El miércoles, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, supervisará los dispositivos previstos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Infobae