Médicos y odontólogos de PAMI harán un paro nacional de 96 horas por reclamos salariales

Desde este martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, los médicos de cabecera y los odontólogos de PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas. La medida responde al deterioro de sus ingresos y a las demandas acumuladas por los elevados costos de los insumos utilizados en los consultorios.

La protesta fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA) para exigir un aumento del monto fijo mensual recibido por paciente. Los médicos solicitan pasar de $2.700 a $4.500 por afiliado (un incremento del 67%), mientras que los odontólogos piden elevar sus valores de $374 a un piso de $1.500.

Desde el gremio afirmaron que los ingresos reales del sector cayeron a la mitad a partir de abril. Por su parte, voceros de PAMI señalaron que se mantienen canales de diálogo abiertos con las entidades representantes de los profesionales para revisar las tarifas conforme a la capacidad presupuestaria del organismo.

El organismo destacó avances en un proceso de ordenamiento que inició en abril para dar mayor estabilidad al esquema asistencial y alcanzar la unificación de las cápitas. Asimismo, precisó que los profesionales siguen percibiendo montos adicionales por visitas domiciliarias y la atención prestada fuera de la cápita asignada.

Durante las cuatro jornadas de paro no habrá consultas de rutina, turnos agendados, derivaciones ni recetas habituales. Las prestaciones quedarán limitadas exclusivamente a la cobertura de guardias mínimas y a la confección de prescripciones de urgencia médica.

Frente a la interrupción de la atención presencial, las entidades médicas recomendaron a los afiliados comunicarse directamente con sus profesionales de cabecera para revisar los turnos agendados para estos días. La gestión previa permitirá confirmar la postergación o reprogramación de las citas establecidas.

Fuente: Perfil