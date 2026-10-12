Milei expresó su apoyo al Papa antes de su cirugía: “Argentina acompaña con afecto y oración”

El Presidente Javier Milei expresó su afecto y sus deseos de una pronta recuperación para el Papa León XIV, quien será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó que la Argentina acompaña al Pontífice con afecto y oración.

“Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido”, escribió el mandatario en la red social.

En el mensaje, Milei agregó: “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”.

Además, sostuvo que desde el país se unen en oración por la salud del Papa, con la esperanza de que pueda continuar guiando a la Iglesia.

Quiero hacerle llegar al Papa León XIV

@Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación. Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan. — Javier Milei (@JMilei) October 11, 2026

León XIV anunció que deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. Según se informó, la lesión fue identificada en una etapa temprana y la intervención se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma.

Hasta el momento, no se difundió un diagnóstico definitivo sobre la naturaleza del nódulo ni se confirmó públicamente si es benigno o maligno. La evolución del Pontífice después de la cirugía será clave para conocer los próximos pasos de su recuperación.

En tanto, la Conferencia Episcopal Argentina también convocó a los fieles a rezar por la salud de León XIV y pidió que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda recuperarse plenamente.