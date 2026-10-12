Semana intensa en Diputados: el Presupuesto es tema central y hay expectativa por la sesión del jueves

Pasado el fin de semana largo, mucha actividad se espera en la Cámara baja, más allá de la cuenta regresiva con vistas a la eventual sesión del jueves, iniciada a partir de pedir la oposición esa reunión. El dato saliente en principio en materia de comisiones es el comienzo del debate del Presupuesto 2027, presentado hace casi un mes y que tendrá su punto de partida este martes 13 a partir del mediodía.

Más allá de las prevenciones que puede generar en los supersticiosos la fecha de inicio de este debate, el oficialismo espera arrancar con el pie derecho este debate con el deseo de llegar a buen puerto con su aprobación, y lo hará con la presencia del secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Carlos Guberman. Esto es, reconfirmando que el ministro Luis Caputo se ha propuesto no pisar nunca más una comisión del Congreso, luego del mal recuerdo que le quedó el 4 de abril de 2018, cuando siendo ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri interrumpió abruptamente su participación ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior, por el escándalo que se armó por un papel manuscrito que le hizo llegar a la entonces diputada Gabriela Cerruti.

Así las cosas, Guberman se presentará en su lugar ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce Bertie Benegas Lynch, que volverá a reunirse al día siguiente, para continuar ese debate, a partir de las 10 de la mañana en ese caso. También con invitados que aún no fueron anunciados.

A las 14 del martes se reunirá en el Salón Arturo Illía la Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior. Será una reunión en la que participará personal retirado de la policía fueguina y autoridades del Consejo de Seguridad Nacional. Los miembros de la Policía Territorial de la provincia más austral brindarán detalles sobre la situación de falta de pago de jubilaciones por parte de la Caja Compensadora, mientras que los representantes del Consejo de Seguridad brindarán un informe sobre lo tratado en su última reunión realizada en la provincia de San Juan el pasado 18 de septiembre. También se abordará el tratamiento del artículo 25 del reglamento, referente a la administración presupuestaria.

Para las 15 está prevista una reunión de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, que preside el libertario César Treffinger, con la presencia de representantes de la Dirección de Tráfico Marítimo, de la Policía de Seguridad de la Navegación y Protección Ambiental de la Prefectura Naval Argentina, que expondrán sobre antecedentes funcionales de la Prefectura Naval. Puntualmente estarán el prefecto nacional naval-prefecto

general Guillermo Giménez Pérez; el director de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre- prefecto general Néstor Kiferling y el director de Policía de Seguridad de la Navegación y Protección Ambiental – prefecto general José Dos Santos.

A la misma hora, en la Sala 1 del Anexo A habrá un plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, a la que invitaron a representantes y dirigentes de entidades del sector de remises, a fin de abordar la situación actual en las distintas regiones del país, diagnósticos, problemáticas y propuestas vinculadas con su desarrollo.

Para el miércoles 14, está prevista, además de la reunión mencionada de Presupuesto y Hacienda, también para las 10 de la mañana una reunión de la Bicameral de la Defensoría del Pueblo, para continuar con el proceso de selección e integración del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

A las 10.30 se reunirá la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que preside el tucumano Pablo Yedlin, a la que fueron invitados especialistas e instituciones, a fin de profundizar el análisis sobre “Presupuesto e Inversión destinada a Familias, Niñez y Juventudes proyectado para el año 2027”.

Al mediodía se reunirá la Comisión de Deportes, que encabeza el sanjuanino Jorge Chica, para tratar una serie de proyectos, entre los que se destaca el Régimen simplificado de integración de los clubes deportivos sociales y comunitarios al sistema institucional del deporte y la actividad física, para lo cual buscan modificar la Ley 20.655; y el fortalecimiento del régimen de promoción de los clubes de barrio y de pueblo, con modificaciones a las leyes 27.098, 27.211 y 27.346.

A las 13 del miércoles habrá otra bicameral, la Administradora de la Biblioteca del Congreso, que se reunirá en Alsina 1835, para completar la designación de autoridades, un proceso que quedó inconcluso cuando se lo intentó en una reunión anterior.

A las 13.30, en la sala 1 del Anexo A habrá otra informativa, de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, y de Familias, Niñez y Juventudes, a la que fue invitado el titular del Sedronar, a fin de abordar la temática vinculada al consumo problemático en niños, niñas y adolescentes.

Para las 15 está previsto otro de los platos fuertes de este miércoles: el plenario de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, donde buscarán dictaminar sobre el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Poder Ejecutivo.

Y a las 16, también en la Sala 1 del Anexo A, se reunirán las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General para iniciar el debate del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que ya cuenta con media sanción del Senado.

Habrá también reuniones de grupos parlamentarios de amistad. Para el martes a las 14, será el turno del de la República de Panamá, con la asistencia del embajador de ese país en Argentina, Juan Correa Esquivel. Y el miércoles a las 11, se reunirá el GPA con Bolivia, con la presencia del consejero Iván Mauricio Rodríguez Leigue, quien actualmente está a cargo de la Embajada de Bolivia en nuestro país.

Por último, para el jueves 15 a las 14 está prevista la sesión especial pedida por la oposición para considerar el proyecto de ley sobre Endeudamiento Familiar, el de Emergencia Nacional en Discapacidad, y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que la oposición buscará rechazar. Con esa cita se cierra una semana verdaderamente intensa en la Cámara baja.

Fuente: Parlamentario.