Controversia por el comercio con las Islas Malvinas: el Partido Republicano chileno cruzó a Guillermo Michel

Diputados del Partido Republicano de Chile cuestionaron al legislador peronista Guillermo Michel por su propuesta para revisar acuerdos bilaterales con Argentina por el comercio con las Islas Malvinas.

La reacción de la fuerza política de José Antonio Kast se produjo luego de que Michel planteara que el Ejecutivo argentino revise dos tratados con Chile y retire beneficios fiscales vinculados a esos entendimientos comerciales, según consignó el portal chileno SoyChile.

El diputado Stephan Schubert, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, consideró que la iniciativa era “bastante irresponsable” y pidió que la Cancillería argentina aclare si responde a un interés oficial.

En la misma línea, el legislador Álvaro Carter calificó la propuesta como una “agresión directa” contra la estabilidad jurídica y los acuerdos de respeto mutuo entre ambos países, y reclamó una reacción firme de la Cancillería chilena, publicó la agencia Noticias Argentinas.

“Cancillería debe actuar con fuerza y defender los intereses nacionales ante esta nueva provocación argentina y evidente falta de respeto a los tratados vigentes”, sostuvo Carter, de acuerdo con el medio chileno.

La diputada Catalina del Real también pidió una “protesta diplomática enérgica” frente a lo que definió como una nueva provocación, mientras que Alejandro Riquelme, representante de Magallanes, afirmó que “Chile no necesita pedirle permiso a nadie para ejercer sus derechos soberanos”.

La controversia se originó por el viaje previsto del buque chileno Danstar desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas en noviembre próximo, en medio de cuestionamientos argentinos por la ruta comercial.