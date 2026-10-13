Designaron al nuevo secretario de Discapacidad: reemplazará a Pablo Di Liscia tras un accidente de tránsito

El Gobierno de Javier Milei nombró a Diego Masaragian como nuevo secretario de Discapacidad. Reemplazará a Pablo Di Liscia, quien ocupó el cargo menos de un mes debido a un accidente de tránsito. De acuerdo con el comunicado oficial, el cambio busca "garantizar la continuidad de gestión".

Masaragian ocupó hasta hoy el puesto de administrador nacional de Establecimientos de Salud. Había sido designado en julio de 2025.

"La nueva designación responde a la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área. La prioridad es fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorías para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad", indicaron desde el Ministerio de Salud.

Sobre el flamante secretario nacional precisaron: "Su trayectoria en la gestión hospitalaria y de servicios asistenciales constituye un antecedente crucial para esta nueva responsabilidad dentro del Ministerio, que le agradece por su gestión al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y le desea lo mejor para esta nueva etapa".

Sobre Di Liscia, que había llegado a la Secretaría en lugar del renunciante Alejandro Vilches, el Gobierno informó que "le desea una pronta recuperación".

El ahora exsecretario dejó el cargo luego de sufrir un accidente de tránsito mientras circulaba en moto. Tras el impacto, debió ser atendido de urgencia e internado en el Hospital Pirovano, de la Ciudad de Buenos Aires.

El siniestro tuvo lugar exactamente una semana después de que asumiera el rol al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, y justamente dos semanas después, se confirmó su desvinculación.